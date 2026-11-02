O quarteto do Barcelona comparece a um show musical antes do confronto contra o Aston Villa

Quatro jogadores do Barcelona foram vistos no último domingo no show do cantor Melendi no Palau Sant Jordi, que começou às 21h e fez parte da turnê "Pop Rock", na qual o cantor asturiano apresenta seu novo álbum, com lançamento previsto para os próximos meses.
O quarteto formado por Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal e Fermín López esteve presente no show e aproveitou as músicas mais famosas de Melendi, segundo informou o jornal "Mundo Deportivo".
O jornalista Albert Castillo, do canal TVE, foi um dos espectadores que filmaram os jogadores do Barcelona em um dos camarotes, destacando Rodri como um dos torcedores mais animados do show.
O Barcelona venceu o Alavés por 6 a 1 na noite de sábado e treinou na manhã de domingo na cidade esportiva, vale lembrar que os quatro jogadores citados realizaram exercícios de recuperação em razão de terem atuado como titulares.
A equipe catalã iniciou nesta segunda-feira sua preparação para a partida contra o Aston Villa, amanhã, terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.