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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O quarteto do Barcelona comparece a um show musical antes do confronto contra o Aston Villa

Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
Pedri
Rodri
L. Yamal
F. Lopez
Espanha
England

Rodri foi o torcedor mais empolgado na cerimônia

Quatro jogadores do Barcelona foram vistos no último domingo no show do cantor Melendi no Palau Sant Jordi, que começou às 21h e fez parte da turnê "Pop Rock", na qual o cantor asturiano apresenta seu novo álbum, com lançamento previsto para os próximos meses.

O quarteto formado por Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal e Fermín López esteve presente no show e aproveitou as músicas mais famosas de Melendi, segundo informou o jornal "Mundo Deportivo".

O jornalista Albert Castillo, do canal TVE, foi um dos espectadores que filmaram os jogadores do Barcelona em um dos camarotes, destacando Rodri como um dos torcedores mais animados do show.

O Barcelona venceu o Alavés por 6 a 1 na noite de sábado e treinou na manhã de domingo na cidade esportiva, vale lembrar que os quatro jogadores citados realizaram exercícios de recuperação em razão de terem atuado como titulares.

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03 de nov. de 2026

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A equipe catalã iniciou nesta segunda-feira sua preparação para a partida contra o Aston Villa, amanhã, terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

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