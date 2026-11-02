O quarteto do Barcelona comparece a um show musical antes do confronto contra o Aston Villa

Quatro jogadores do Barcelona foram vistos no último domingo no show do cantor Melendi no Palau Sant Jordi, que começou às 21h e fez parte da turnê "Pop Rock", na qual o cantor asturiano apresenta seu novo álbum, com lançamento previsto para os próximos meses.

O quarteto formado por Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal e Fermín López esteve presente no show e aproveitou as músicas mais famosas de Melendi, segundo informou o jornal "Mundo Deportivo".

O jornalista Albert Castillo, do canal TVE, foi um dos espectadores que filmaram os jogadores do Barcelona em um dos camarotes, destacando Rodri como um dos torcedores mais animados do show.

O Barcelona venceu o Alavés por 6 a 1 na noite de sábado e treinou na manhã de domingo na cidade esportiva, vale lembrar que os quatro jogadores citados realizaram exercícios de recuperação em razão de terem atuado como titulares.

Próximas partidas BAR Liga dos Campeões 15:00 AVL Assistir

A equipe catalã iniciou nesta segunda-feira sua preparação para a partida contra o Aston Villa, amanhã, terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.