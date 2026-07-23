"O quarentão que não envelhece": Milan blinda Modric com novo contrato

O clube italiano AC Milan anunciou, hoje, a renovação do contrato com o astro croata Luka Modric, garantindo que o capitão do meio-campo continue defendendo as cores dos rossoneri por mais uma temporada.

O clube revelou a decisão através da sua conta oficial na plataforma "X", onde publicou uma imagem de Modric acompanhada da frase: "O futuro ainda leva o seu nome. A história de Luka com os rossoneri continua".

O Milan não revelou no seu comunicado os detalhes financeiros do novo contrato, mas a renovação surge como o coroamento dos níveis de destaque apresentados pelo internacional croata desde a sua chegada à equipa, e do seu papel de liderança dentro e fora de campo, apesar de ter completado 40 anos.

Modric juntou-se ao Milan no verão de 2025, proveniente do Real Madrid numa transferência a custo zero, após uma carreira histórica com o clube merengue, impondo-se rapidamente como um dos pilares fundamentais no plantel do treinador Massimiliano Allegri.

O Milan conta com a vasta experiência de Modric na disputa pelo título da Serie A e da Liga dos Campeões na próxima temporada, depois de ele se ter tornado um dos jogadores mais influentes no balneário e uma referência para os jovens talentos da equipa.