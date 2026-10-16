O Pyramids, do Egito, conquistou uma vitória valiosa fora de casa sobre o Al Merrikh Bentiu, campeão do Sudão do Sul, por 1 a 0, na partida realizada nesta sexta-feira no Estádio Internacional de Juba, no jogo de ida das oitavas de final (fase de 32) da Liga dos Campeões da África, colocando um pé na próxima fase antes do confronto de volta no Cairo.

Mahmoud Saber marcou o único gol da partida aos 30 minutos, após finalizar de dentro da área, traduzindo a superioridade do Pyramids no primeiro tempo, que teve maior domínio da equipe egípcia sobre as ações do jogo.

A partida teve nível mediano, com tentativas do Al Merrikh Bentiu de reagir no placar e buscar o empate, enquanto os jogadores da equipe sul-sudanesa reclamaram a marcação de um pênalti antes dos 80 minutos, mas o árbitro mandou o jogo seguir sem assinalar a penalidade.

O Pyramids sofreu um golpe nos minutos finais, depois que o árbitro mostrou o cartão vermelho ao zagueiro Mahmoud Marei aos 89 minutos, após receber o segundo cartão amarelo, confirmando sua ausência no jogo de volta por suspensão.

A partida de volta está marcada para o dia 24 de outubro, no estádio da Defesa Aérea, no Cairo.