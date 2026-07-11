O PSV vence a primeira partida com Mijnans; Bosz coloca de repente em campo um jogador sem contrato

O PSV disputou, na tarde de sábado, um amistoso contra o Rakow, da Polônia. No Sportpark De Herdgang, a partida terminou, após 120 minutos, com uma vitória por 3 a 2 para os jogadores de Eindhoven.

O PSV abriu o placar logo no início da partida. Aos quatro minutos de jogo, o lateral-direito Kiliann Sildillia cabeceou para o fundo da rede um escanteio cobrado por Joey Veerman.

Em seguida, o quarto colocado da Polônia voltou com tudo à partida. Depois que um gol do Rakow foi inicialmente anulado, foi Adin Molnar quem, cara a cara com Nick Olij, conseguiu marcar o gol de empate.

Pouco depois, os visitantes chegaram até a assumir a liderança. Patryk Makuch cabeceou para o gol um cruzamento vindo da lateral.

Essa vantagem não durou muito. Os jogadores de Eindhoven conseguiram eliminar rapidamente a desvantagem por meio de Couhaib Driouech. O atacante recebeu um passe em profundidade e não falhou na finalização.

No Rakow, a reação foi furiosa, pois consideraram que houve uma falta na jogada que antecedeu o gol. O capitão Fran Tudor chegou a receber um cartão vermelho após suas reclamações, embora tenha podido permanecer em campo depois de se desculpar.

Na segunda hora de jogo, o PSV levou a melhor. Após cem minutos de jogo, a equipe de Peter Bosz voltou a assumir a liderança. Desta vez, foi Gino Verhulst, primo de Cody Gakpo, quem acertou o gol de longe: 3 a 2.

Pouco antes do fim da partida, Myron Boadu entrou em campo pelo PSV. Ele substituiu Alassane Pléa. A substituição feita por Bosz é notável, já que Boadu não está mais sob contrato com o PSV. O atacante estaria apenas treinando com o time de Eindhoven.