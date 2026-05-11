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Essien Bassey Imago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

O PSV tem motivos para se preocupar: um grande clube estrangeiro entrou em contato e está falando sério

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E. Bassey

Essiën Bassey está na mira do Sturm Graz, da Áustria. De acordo com o Eindhovens Dagblad, o lateral-direito de 19 anos do PSV poderá assinar, após o término desta temporada, um contrato de vários anos com o clube austríaco, atual segundo colocado do campeonato do país.

De acordo com o observador do PSV Rik Elfrink, do ED, o Sturm Graz quer incorporar Bassey diretamente ao time principal. Os austríacos estão levando a sério a negociação, mas o PSV ainda não está cooperando com a saída do zagueiro.

Bassey ainda tem contrato com o PSV até meados de 2027. O PSV já exerceu uma opção em seu contrato no início deste ano e ainda vê muito potencial no lateral, que atualmente joga pelo Jong PSV e aguarda sua estreia oficial no time principal.

O clube de Eindhoven quer até mesmo renegociar e prorrogar o contrato de Bassey. O jovem zagueiro está encantado com a história do Sturm Graz, que se apresenta como um clube onde os jovens jogadores podem se desenvolver rapidamente.

Além disso, o Sturm Graz está a caminho de participar das eliminatórias da Liga dos Campeões. No PSV, Bassey ainda não é parte integrante dos planos do técnico Peter Bosz. No entanto, existe a possibilidade de ele se destacar na preparação para a nova temporada e conquistar um lugar no time principal, desde que o Sturm Graz não avance nas negociações.

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Não se sabe quanto o PSV está pedindo por uma eventual transferência de Bassey. Além do Sturm Graz, vários clubes da Alemanha e da Holanda também estariam acompanhando de perto o desempenho do lateral-direito.

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