O PSV precisa se preparar para a saída do jogador com 39 convocações para a seleção

Sergiño Dest parece estar pronto para deixar o PSV neste verão. O lateral-direito, que está se preparando para a Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos, considera que chegou a hora de tentar novamente a sorte em uma das principais ligas europeias. Dest já jogou pelo FC Barcelona e pelo AC Milan.

“Não está descartado que eu fique, pois ainda tenho contrato por mais dois anos aqui. Mas acho que pode ser um bom momento para dar um passo adiante”, assim Dest, com 39 partidas pela seleção nacional, deixa claras suas ambições em uma entrevista detalhada ao De Telegraaf.

Segundo o jogador de 25 anos do PSV, é mais do que lógico que os jogadores queiram alcançar o mais alto nível. “Estou no PSV há três anos e fomos campeões por três anos consecutivos. Já joguei em competições de ponta e sei que ainda não terminei lá.”

“Eu simplesmente quero conquistar mais alguma coisa lá e sei que sou capaz. Tenho, sem dúvida, a ambição de dar um passo adiante. Mas não vou sair assim, sem mais nem menos. Tem que ser algo que realmente combine comigo”, afirmou o lateral-direito do PSV, cujo valor de transferência é estimado em 18 milhões de euros pelo Transfermarkt.

Dest poderá deixar o PSV por um valor acordado, informou o Eindhovens Dagblad esta semana. “O valor exato não é conhecido, mas parece que o PSV terá que deixar o lateral de 25 anos ir embora por uma oferta entre 23 e 25 milhões de euros.”

“Se ele próprio estiver interessado no clube que quer comprá-lo e desejar a transferência, o PSV provavelmente não terá o controle durante parte do verão. O campeão nacional terá então de concordar com a venda”, afirmou o observador de clubes Rik Elfrink.

O PSV contratou Dest por empréstimo do FC Barcelona em 2023, tendo-o adquirido definitivamente um ano depois. O clube espanhol de ponta ainda tem direito a uma percentagem sobre uma eventual revenda.