O PSV parece ter que esquecer a possibilidade de receber milhões pelo zagueiro

Adam Nagalo parece que não vai deixar o PSV por enquanto. O jornalista Mounir Boualin informou nesta segunda-feira que o zagueiro não chegou a um acordo com o Corum FK, da Turquia, sobre os últimos detalhes do contrato.

O PSV e o Corum chegaram a um acordo na semana passada sobre a transferência de Nagalo. O zagueiro de 23 anos seria vendido por um valor entre 2,5 e 3 milhões de euros, e Nagalo já havia viajado para a Turquia para realizar os exames médicos.

O diretor técnico Earnest Stewart já queria vender Nagalo na janela de transferências de inverno da última temporada. Na época, ele acabou sendo emprestado ao Konyaspor. Resta saber se uma nova aventura na Turquia se tornará realidade para o jogador de Burkina Faso.

Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, informa que o Konyaspor quer contratar Nagalo por empréstimo novamente. No entanto, o clube turco não pretende, por enquanto, arcar com o valor de empréstimo solicitado.

Nagalo iniciou sua aventura no PSV em meados de 2024 com grandes expectativas, quando o clube pagou sete milhões de euros ao FC Nordjsaelland, da Dinamarca. O jovem zagueiro disputou apenas doze partidas, incluindo algumas participações como reserva.

Isso se deveu, em parte, a lesões e a uma infecção por malária. Além disso, nos últimos tempos, Nagalo treinou separado do grupo, pois não estava em forma.

O PSV, portanto, vende Nagalo com prejuízo, mas, mesmo assim, fica com alguns milhões com a venda do jogador contratado há dois anos. O contrato de Nagalo em Eindhoven ainda tinha validade para mais três temporadas.