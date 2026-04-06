O PSV não se mostra um verdadeiro campeão em um aspecto: “Nem mesmo no Ajax isso é tão grave assim”

O PSV sagrou-se no domingo como o campeão mais precoce de todos os tempos. Isso aconteceu após o empate do segundo colocado, o Feyenoord, fora de casa contra o FC Volendam (0 a 0). O jornalista Willem Vissers considera o PSV o líder merecido e não concorda com as críticas de que os de Eindhoven são “o campeão da pobreza”.

Entre outros, o Feyenoord e o Ajax seguem a uma distância considerável da equipe de Peter Bosz. “Mas o PSV não tem culpa de o resto ser tão fraco. Acho que é o campeão por superioridade”, conclui Vissers no programa Voetbalpraat, um dia após a conquista do título nacional.

Vissers também aponta um grande ponto a ser melhorado. O PSV leva muitos gols, como em casa contra o FC Utrecht, que, após estar perdendo por 0 a 2, acabou sendo derrotado por 4 a 3. “Havia duas coisas claras. A fragilidade defensiva. Eles levaram quarenta gols; até mesmo o Ajax levou menos (37, red.). Por outro lado, foi muito fácil marcar gols contra eles.”

Kenneth Perez também se surpreende com a fragilidade defensiva em Eindhoven. “Muitas vezes simplesmente não dá certo. Acho que é um número extremamente alto de gols sofridos para um campeonato que não é tão forte assim”, suspira o ex-meio-campista do PSV.

Maarten Wijffels, seu colega de mesa, acha interessante o que o PSV vai fazer no mercado de transferências de verão. “Acho que o PSV faria bem em voltar a fazer a turnê latina. O veneno latino também está no DNA. É só citar os Héctor Morenos.”

“Por que o PSV não poderia contratar um Héctor Moreno? Acho que isso ainda é possível. Só que, vai apostar nisso ou não? Acho que talvez eles voltem a fazer isso agora”, Wijffels se coloca por um instante no lugar do diretor técnico Earnest Stewart.

Perez tem suas reservas. “Na época em que eles tinham isso, havia treinadores vindos de organizações defensivas. Não conhecemos muitos sul-americanos que gostem de correr para a frente e ficar sozinhos.”