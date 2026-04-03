O PSV está de olho no atacante que foi cotado pelo Feyenoord no ano passado

Youssef Chermiti está na lista do PSV, revelou Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, nesta sexta-feira. O nome do atacante do Rangers (21) já havia sido mencionado em janeiro, quando Peter Bosz enfrentava uma carência de atacantes no Philips Stadion.

Chermiti foi associado ao Feyenoord no ano passado, embora isso não tenha resultado em nenhuma parceria. O jovem atacante português, com 1,92 m de altura, tem contrato com o gigante de Glasgow até o verão de 2029.

O atacante, que tem sido associado ao PSV, marcou nove gols nesta temporada na Premier League escocesa, em 23 partidas. Chermiti marcou recentemente dois gols de forma espetacular no clássico Old Firm contra o Celtic, que conseguiu salvar um ponto por pouco (2 a 2) no Ibrox.

Chermiti já atuou pelo Sporting de Lisboa e pelo Everton. Elfrink espera que o Rangers peça pelo menos dez milhões de euros, caso o PSV ou outro clube faça uma primeira oferta.

Segundo Elfrink, Álvaro Rodriguez (Elche) e Mika Biereth (AS Monaco) já estão há algum tempo na lista do diretor técnico Earnest Stewart. Na lista de observação do PSV costumam aparecer de seis a doze nomes, ressalta o observador do PSV.

O PSV anunciou esta semana que não exercerá a opção de compra sobre Myron Boadu. No entanto, o líder do campeonato de Eindhoven ainda pode entrar em negociações com o atacante para renovar o contrato. O contrato de Boadu com o PSV vai até 30 de junho deste ano, com opção de renovação por mais um ano.

Ricardo Pepi parecia estar prestes a ser vendido ao Fulham por um valor máximo de 40 milhões de euros. No entanto, os dois clubes acabaram não chegando a um acordo, o que significa que o atacante americano continuará jogando em Eindhoven por enquanto.