O PSV é campeão de fato graças à exibição magistral de Saibari e ao gol da vitória de Driouech no final da partida

O PSV conquistou de forma emocionante o título não oficial no sábado. Os jogadores de Eindhoven chegaram a estar perdendo por dois gols contra o FC Utrecht, mas conseguiram virar completamente o jogo graças a uma verdadeira aula de futebol dada por Ismael Saibari (dois gols e uma assistência). O PSV voltou a perder a vantagem, mas acabou marcando no final dos acréscimos: 4 a 3. O reserva Couhaib Driouech foi o herói da partida. O PSV só pode ser alcançado, teoricamente, pelo Feyenoord. Se os rotterdames perderem pontos contra o FC Volendam no domingo, o PSV poderá se proclamar oficialmente campeão.

A partida começou de forma dramática para o PSV, que ficou atrás no placar logo aos três minutos. Artem Stepanov teve todo o espaço após um cruzamento de Vesterlund e finalizou com frieza. Menos de dez minutos depois, o placar chegou a 0 a 2 com Gjivai Zechiël, que aproveitou uma falha defensiva após um lançamento longo.

O PSV teve visíveis dificuldades com o início do Utrecht, mas foi gradualmente ganhando controle da partida. Ismael Saibari marcou o gol de empate no meio do primeiro tempo com uma bela jogada individual. Apesar de várias grandes chances, inclusive para Guus Til e Sildillia, o placar permaneceu 1 a 2 no intervalo.

Logo após o intervalo, o PSV voltou a atacar e empatou o jogo. Saibari foi novamente o grande protagonista ao marcar seu segundo gol da noite após uma falha da defesa do Utrecht. O time da casa sentiu o cheiro de gol e continuou pressionando.

Essa pressão resultou no 3 a 2, novamente com Saibari no papel principal. O meio-campista se livrou da marcação com um domínio sublime e colocou a bola na boca do gol para Til, que apenas empurrou para o fundo da rede. O PSV parecia ter virado completamente o jogo.

No entanto, na metade do segundo tempo, o PSV sofreu um grande revés. O capitão Jerdy Schouten torceu o joelho em uma disputa e teve que sair de maca do campo, visivelmente abalado. O incidente causou inquietação entre os jogadores de Eindhoven.

Enquanto isso, o FC Utrecht não desistiu e continuou buscando o empate. O técnico Ron Jans trouxe Sébastien Haller e David Min para dar um impulso extra ao ataque, aumentando ainda mais a pressão sobre a defesa do PSV. Essa aposta deu certo para os visitantes nos minutos finais. O substituto Haller serviu Karlsson, que chutou a bola com efeito no canto oposto, marcando o 3 a 3.

O PSV aumentou enormemente a pressão nos minutos finais e, ainda nos acréscimos, marcou o gol da vitória. Couhaib Driouech, que acabara de entrar em campo, avançou pela esquerda e chutou. Seu chute passou pelo meio, deixando o goleiro do FC Utrecht, Vasilios Barkas, mal posicionado.