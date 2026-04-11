O PSV cumpre seu dever esportivo com uma vitória profissional sobre o Sparta

O PSV conquistou uma vitória convincente sobre o Sparta Rotterdam na noite de sábado. No estádio Het Kasteel, o campeão nacional venceu por 2 a 0, graças aos gols de Ricardo Pepi pouco antes do intervalo e de Ismael Saibari nos minutos finais. O Sparta, apesar de algumas chances, pouco conseguiu fazer em resposta.

Peter Bosz deu oportunidade no PSV a alguns jogadores com poucos minutos de jogo nesta temporada, entre eles o grande talento Noah Fernández. Ryan Flamingo foi o substituto na defesa do gravemente lesionado Jerdy Schouten. Fabian Merién, de 17 anos, fez sua estreia na Eredivisie nos minutos finais como reserva do PSV.

A partida começou com um minuto de silêncio em homenagem ao ícone do Sparta, Charles van der Steene. Após o apito inicial, o PSV tentou atacar rapidamente. Yarek Gasiorowski cabeceou para o gol logo no primeiro minuto, mas o gol foi anulado após intervenção do VAR por causa de uma mão de Guus Til na jogada.

Na fase inicial, o confronto permaneceu animado, com chances para ambos os lados. Ryan Flamingo escapou de um cartão vermelho logo no início após uma falta em Shunsuke Mito, que estava prestes a marcar, enquanto o Sparta criou o primeiro perigo por meio de um tiro livre e um escanteio. O PSV foi desleixado na posse de bola, mas continuou ameaçador.

No meio do primeiro tempo, a partida foi temporariamente interrompida devido à fumaça causada por fogos de artifício lançados da arquibancada visitante. Pouco antes disso, Ismael Saibari havia acertado a trave. Após o reinício, o PSV teve uma grande chance com Ricardo Pepi, mas o americano chutou para fora de perto.

No entanto, o primeiro gol acabou surgindo em um momento crucial. Nos acréscimos do primeiro tempo, Ricardo Pepi cabeceou para o gol um excelente cruzamento de Til: 0 a 1. O Sparta ainda protestou por uma possível falta na jogada, mas o gol foi validado e o PSV foi para o intervalo com a vantagem.

Após o intervalo, a partida seguiu sem grandes emoções por um bom tempo. O Sparta tentou avançar, mas mal conseguiu causar perigo contra os jogadores de Eindhoven, que mantinham o controle do jogo. A maior chance foi de Joshua Kitolano, que não conseguiu aproveitar bem um cruzamento preciso.

Nos minutos finais, o PSV selou definitivamente o resultado. Couhaib Driouech fez um passe perfeito para Ismael Saibari, que, cara a cara com o goleiro, finalizou com frieza: 0 a 2. Com isso, a resistência do Sparta foi quebrada e o PSV administrou o resultado sem problemas até o fim da partida.