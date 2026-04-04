O PSV busca um transferência recorde de mais de 60 milhões de euros

Após a espetacular vitória do PSV por 4 a 3 sobre o FC Utrecht, Peter Bosz não deixou nenhuma dúvida sobre o futuro de Ismael Saibari. O técnico se expressou em termos claros sobre seu craque e enfatizou que apenas uma quantia extremamente alta estaria em discussão. “Então me pergunto: quanto custaria o Ismael? Se dependesse de mim, não o deixaríamos sair por menos de 60 milhões.”

Saibari foi o grande destaque na noite de sábado no Philips Stadion. O PSV ficou atrás no placar por 0 a 2 logo no início, mas se recuperou de forma impressionante em uma partida repleta de gols. O meio-campista desempenhou um papel fundamental, marcando dois gols e dando uma assistência com uma bela jogada.

Após a partida, Saibari foi questionado sobre uma declaração de Ron Jans, que afirmou que sua equipe “perdeu para o Saibari”. O meio-campista permaneceu modesto diante dessas palavras. “É um belo elogio, mas eu não era o único em campo.”

Bosz, em seguida, falou detalhadamente sobre a evolução de seu jogador e se expressou com grande admiração. “Quando se trata de Ismael, eu penso conscientemente: como ele chegou aqui, como eu o encontrei há três anos e qual evolução você acha que ele deve passar?” Em seguida, ele destacou suas qualidades únicas: “Ele tem algo que outros jogadores talvez nunca venham a ter.”

O treinador foi ainda mais específico sobre o que torna Saibari tão especial. “É aquela força incrível, que ele sabe combinar com a técnica. E quando você acrescenta a isso a perspicácia, você se torna um jogador bastante completo.” Segundo Bosz, isso o coloca em uma categoria excepcional.

Quando lhe perguntaram por qual valor Saibari poderia realmente sair, Bosz foi muito claro e sério. “Estou falando sério, tá? Você não vai embora assim”, disse ele diretamente ao jogador. “Nos países que podem pagar isso, ele se encaixaria perfeitamente, é claro. Estamos falando principalmente da Premier League. Portanto, se surgirem clubes de lá, imagino que terão que pagar muito.”