O PSV aposta forte em um grande talento com valor de mercado de 27 milhões de euros

O PSV está trabalhando na contratação de Nathan De Cat, segundo informou o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin nesta quinta-feira. O meio-campista de 17 anos do Anderlecht é considerado um dos maiores talentos da Bélgica.

De acordo com o Transfermarkt, De Cat está avaliado em nada menos que 27 milhões de euros. No entanto, seu contrato com o Anderlecht vence no verão de 2027.

Por isso, o PSV espera agir agora. O Anderlecht precisa vender De Cat ou renovar seu contrato para evitar uma saída sem custo.

Tudo aponta, no momento, para uma venda no verão. Anteriormente, o jovem havia sido associado a uma transferência para o TSG Hoffenheim.

De Cat teria até mesmo chegado a um acordo pessoal com o clube alemão, mas o Anderlecht não aceitou o valor (desconhecido) oferecido. O Hoffenheim agora está prestes a contratar Kodai Sano, que será adquirido do NEC.

O PSV pretende fazer de De Cat uma peça-chave na equipe de Peter Bosz. Até o momento, ele disputou 53 partidas oficiais pelo Anderlecht. Nessas partidas, o jovem marcou quatro gols e deu cinco assistências.