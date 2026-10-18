"O PSG deve rasgar o contrato de Mika Godts e mandá-lo de volta ao Ajax"

Nico Dijkshoorn lamenta que Mika Godts quase não tenha oportunidades de jogar no Paris Saint-Germain. Ele gostaria de ter visto o atacante belga por mais tempo no Ajax, como escreve em sua coluna para o Het Nieuwsblad.

Godts trocou o Ajax pelo PSG no verão passado por 45 milhões de euros. Em Paris, o atacante belga tem se limitado a entrar durante as partidas. Nos dois últimos jogos, porém, contra o Manchester City (vitória por 4 a 2) e o RC Strasbourg (vitória por 3 a 1), ele nem sequer saiu do banco.

Dijkshoorn não entende por que Godts se transferiu neste verão para o vencedor da Liga dos Campeões. "Compare com a seguinte situação: alguém que escreve textos para a revista 'Auto & Man' é procurado pelo New York Times, que lhe oferece uma coluna semanal."





Dijkshoorn gostaria de ter visto Godts em campo pelo Ajax por mais tempo. O colunista viu o time de Amsterdã fazer uma partida terrível contra o Hajduk Split (derrota por 2 a 1). "Tudo o que há de feio no futebol se concentrou em Split. Brigas antes do jogo, torcedores feridos, um estádio que ficou tomado pela fumaça três vezes, torcedores retirados do estádio sob escolta policial e, quando houve futebol, o Ajax mais feio que vi jogar nos últimos 40 anos."

Em seguida, ele compara as situações em que Godts e o Ajax se encontram atualmente. "São como gêmeos idênticos separados à serra. Os dois estão infelizes. Mika vai definhar sob o comando de um treinador espanhol, e o Ajax vai definhar sob o comando de um treinador espanhol."

Por fim, Dijkshoorn defende, em tom de brincadeira, uma medida incomum. "Os contratos precisam ser rasgados. Será preciso fazer algo muito incomum no futebol profissional: voltar atrás em uma decisão desastrosa e escolher a felicidade. Rasguem os contratos e deixem Mika conduzir o Ajax. Deixem o técnico Michel ir treinar um clube em um país onde o espanhol seja a língua principal", conclui.