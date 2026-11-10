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A passagem de Michael Carrick pelo Manchester United parece estar chegando ao fim. Os Red Devils estão prestes a trocar de treinador mais uma vez.

Segundo informações do The Athletic, a expectativa é que o clube, 20 vezes campeão inglês, se separe de seu treinador durante a próxima pausa para jogos de seleções. Embora nenhuma decisão definitiva tenha sido tomada, já haveria discussões internas sobre qual candidato assumiria o cargo em seguida.

Daqui a 12 dias, quando o Manchester United visitar o Liverpool pela Premier League, um novo treinador já poderá estar à beira do campo. Segundo o The Athletic, Mauricio Pochettino, atual técnico da seleção dos Estados Unidos, é o principal candidato a suceder Carrick.

Além dele, Eddie Howe, ex-técnico do Newcastle United, e Julian Nagelsmann, ex-técnico da seleção alemã, ainda teriam admiradores dentro do clube. Já outros candidatos, como Didier Deschamps (sem clube), Unai Emery (Aston Villa) e Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion), recusaram os Red Devils, segundo diversos veículos de imprensa.

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O próprio Carrick havia descartado a possibilidade de renunciar no último fim de semana, após o espetacular e caótico empate por 4 a 4 com o Aston Villa, no qual o Manchester United marcou dois gols nos últimos minutos para arrancar um ponto.

Getty Images

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Ainda assim, o treinador de 45 anos está sob forte pressão. Carrick assumiu o United no início do ano, após a demissão de Ruben Amorim, e levou o time à Champions League com 12 vitórias nos primeiros 17 jogos.

Desde a pausa de verão, porém, os resultados em campo deixaram de acompanhar. Após dez rodadas da Premier League, o time soma apenas uma vitória. Com o pior início de temporada da história do clube, ocupa atualmente uma posição na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos. As vagas para competições internacionais estão cada vez mais distantes.

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O United não vence na Premier League desde meados de agosto. De lá para cá, foram cinco empates e três derrotas. Ao menos na Champions League o time conseguiu interromper a sequência negativa: após duas derrotas consecutivas, conquistou na semana passada uma vitória por 3 a 2 sobre a AS Roma, muito comemorada.