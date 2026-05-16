O principal alvo do Feyenoord confirma: "Sou um candidato importante, mas..."

Adrie Poldervaart continua sendo um candidato sério para assumir o cargo de técnico do Feyenoord Sub-21 no próximo verão, mas ainda não há um acordo definitivo. O atual técnico do Quick Boys confirmou neste sábado ao Voetbal International que o clube de Roterdã está considerando várias opções para a vaga.

O Feyenoord está em busca de um novo técnico para a equipe de juniores, depois que Pascal Bosschaart decidiu assumir o cargo no FC Dordrecht. Lá, ele será o técnico assistente na comissão técnica de Dirk Kuijt, o que abriu uma vaga no Sub-21 em Roterdã.

Poldervaart confirmou após o término da partida entre Quick Boys e IJsselmeervogels (2 a 2) que houve conversas com o Feyenoord, mas ressalta, ao mesmo tempo, que as negociações ainda não foram concluídas.

“Sou um candidato importante no Feyenoord, mas a situação é que há vários candidatos”, disse Poldervaart. “Ainda não está tudo definido. Eu expressei minha visão das coisas e há outro que também fez o mesmo.”

Segundo fontes bem informadas, o ex-jogador do Feyenoord Thomas Buffel também está na disputa pelo cargo no clube de Roterdã.

Enquanto isso, Poldervaart está envolvido com o Quick Boys em uma emocionante disputa pelo título da Segunda Divisão. O líder poderia ter feito um excelente resultado no jogo em casa contra o IJsselmeervogels no sábado, mas acabou tendo que se contentar com um empate em 2 a 2.

Se tivesse vencido, o título nacional estaria praticamente garantido para o Quick Boys. Com a perda de pontos, porém, a tensão permanece intacta, já que tanto o De Treffers quanto o Hoek estão apenas um ponto atrás.

O Poldervaart ficou visivelmente chateado por ter perdido a chance de garantir o título já nesta rodada. “Esse era um dos cenários possíveis. Outras equipes também poderiam ter deixado a vitória escapar. É uma pena, porque queríamos dar uma bela festa para a torcida. A próxima semana vai ser muito emocionante.”