O primeiro-ministro britânico exige a cabeça de Infantino: sua proposta é vergonhosa e inaceitável

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, lançou um duro ataque ao presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, ao classificar seu plano de abrir a entidade internacional a investidores do setor privado como uma "proposta vergonhosa", afirmando que a mera consideração desse projeto prova que o suíço é a "pessoa errada" para liderar a organização mundial.

Burnham declarou, em entrevista a jornalistas nesta sexta-feira, durante uma visita à cidade de Sheffield, no norte da Inglaterra: "Foi uma proposta vergonhosa, e a simples possibilidade de considerá-la demonstra, na minha opinião, que Infantino é a pessoa errada para liderar a organização", em clara referência à necessidade de reavaliar a liderança da Fifa.

Renúncia estrondosa abala as estruturas da Fifa

As declarações do primeiro-ministro britânico chegam em um momento em que a pressão sobre Infantino se intensifica dentro e fora da Fifa. Carlos Cordeiro, principal conselheiro do presidente da Fifa, anunciou sua renúncia ao órgão administrativo mundial na sexta-feira, em protesto contra o plano controverso.

Cordeiro, ex-banqueiro, afirmou em seu comunicado de renúncia: "Vender uma participação permanente no ativo mais valioso do futebol para levantar 4,2 bilhões de dólares não faz sentido; é hipotecar o futuro do futebol sem qualquer justificativa convincente", em uma crítica contundente aos rumos da atual liderança da Fifa.

Ameaças de boicote à Copa do Mundo

Os protestos não se limitaram ao cenário britânico ou aos corredores da Fifa, mas se estenderam às grandes confederações continentais. A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) ameaçou boicotar a Copa do Mundo caso o plano controverso seja levado adiante.

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) também se juntou ao coro dos opositores, declarando na sexta-feira que "qualquer proposta que ameace o torneio deve ser reavaliada", em referência aos riscos potenciais de abrir a Fifa ao capital privado.

Fifa tenta conter a crise

Em uma tentativa de conter a crise crescente, a Fifa emitiu um comunicado na manhã de sexta-feira, horas antes do anúncio da renúncia de Cordeiro, no qual buscou tranquilizar os meios do futebol ao afirmar: "Ninguém está vendendo o futebol; isso é algo em que a Fifa nunca pensaria".

No entanto, esse comunicado não conseguiu apaziguar a raiva crescente contra Infantino, que enfrenta a maior crise de seu período à frente da Fifa desde que assumiu o cargo, em meio a acusações de transformar o futebol em um projeto puramente comercial em detrimento dos valores esportivos e do patrimônio futebolístico mundial.

Os próximos dias serão decisivos para determinar o destino desse projeto controverso, em meio a crescentes questionamentos sobre a capacidade de Infantino de continuar à frente da Fifa diante dessa ampla rejeição das mais diversas partes envolvidas no futebol mundial.