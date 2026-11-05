O brasileiro Raphinha está prestes a assinar um novo contrato com seu clube, o Barcelona, que se estende até 30 de junho de 2030, o que pode lhe dar a oportunidade de escrever um novo capítulo na história dos jogadores brasileiros no Barcelona. Caso cumpra o contrato, chegará a oito temporadas com a camisa blaugrana, tornando-se o segundo jogador brasileiro com maior permanência na história do clube, atrás de seu compatriota Daniel Alves, que passou nove temporadas em duas etapas diferentes.

Os jogadores brasileiros ocupam um lugar especial na história do Barcelona, depois que 46 atletas dessa nacionalidade vestiram a camisa da equipe catalã, começando pelo goleiro Jaguaré Bezerra em 1931, até Gabriel Jesus em 2026, e a lista incluiu nomes lendários como Romário, Ronaldo Nazário, Rivaldo, Ronaldinho e Neymar.

A trajetória de Raphinha com o Barcelona veio para confirmar seu valor crescente dentro da equipe, depois de superar um começo difícil após sua chegada no verão de 2022, e conseguiu gradualmente se impor graças à sua determinação e trabalho constante, tornando-se um dos líderes da equipe. Atualmente disputa sua quinta temporada com o clube, igualando o número de temporadas que Evaristo de Macedo, Rivaldo e Ronaldinho passaram, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

Em 190 partidas oficiais com a camisa do Barcelona, Raphinha marcou 94 gols e deu 62 assistências, aproximando-se dos números de vários dos brasileiros lendários do clube, já que iguala Ronaldinho em número de gols, que marcou 94 gols em 207 partidas, enquanto Rivaldo tem 130 gols em 235 partidas, e Evaristo tem 181 gols em 237 partidas.

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A insistência do Barcelona na permanência de Raphinha não parece estar ligada apenas a seus números de gols, mas à sua capacidade de se adaptar às necessidades da equipe, especialmente depois que a comissão técnica liderada por Hansi Flick propôs utilizá-lo na posição de centroavante, após o fracasso da contratação de Julián Álvarez, com o jogador apresentando números notáveis nessa função, marcando 19 gols e dando 3 assistências em 13 partidas.

Apesar das tentadoras ofertas financeiras que Raphinha pode receber, especialmente de clubes do Campeonato Saudita, sua permanência no Barcelona parece a opção mais próxima diante de sua posição dentro do projeto esportivo do clube. E se cumprir seu novo contrato até 2030, chegará aos 33 anos e a oito temporadas com a camisa da equipe, aproximando-se de um feito histórico, ainda que o recorde de Daniel Alves em número de participações, de 410 partidas, permaneça fora de seu alcance até agora.