A Federação Saudita de Futebol anunciou o árbitro que irá apitar o tão aguardado confronto entre os times do Al-Nassr e do Al-Akhdoud na Liga Roshen.

O Al-Nassr visita o Al-Akhdoud hoje, sábado, no Estádio Príncipe Hazloul bin Abdulaziz, em Najran, pela 28ª rodada da Liga Roshen.

A Federação Saudita de Futebol revelou a nomeação de Khalid Al-Taris como árbitro da partida entre Al-Nassr e Al-Akhdoud, com a colaboração de Mohammed Al-Abkari e Abdulrahim Al-Shammari como árbitros assistentes.

Sami Al-Jreis será o árbitro de vídeo da partida, auxiliado por Saad Al-Subaie, enquanto Abdullah Al-Kharboush será o quarto árbitro.

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Khalid Al-Taris tem uma história com Ronaldo, já que foi o árbitro de sua primeira partida pelo Al-Nassr, contra o Al-Ittifaq, em 22 de janeiro de 2023, na 14ª rodada da Liga Roshen da temporada 2022-2023.

Al-Taris também testemunhou o “Don” alcançar o gol número 50 na Liga Roshen, quando marcou no empate com o Al-Raed por 1 a 1, em 22 de agosto de 2024, na primeira rodada da competição da temporada 2024-2025.

No entanto, a mesma partida foi marcada por uma grande polêmica arbitral, depois que o árbitro saudita anulou outro gol do astro português por impedimento, decisão que alguns consideraram errada e que levou o Al-Nassr a empatar em sua primeira partida da temporada naquele momento.