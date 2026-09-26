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O presidente do Manchester City quebra o silêncio e responde com um comunicado oficial: "Não vamos lhes dar essa chance"

Manchester City
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O que ele disse?

Khaldoon Al Mubarak, presidente do conselho de administração do Manchester City, enviou uma mensagem aos torcedores do clube neste sábado, na qual afirmou a continuidade dos procedimentos jurídicos relacionados às acusações dirigidas ao clube por violações financeiras nas regras da Premier League, ressaltando o empenho da diretoria em provar a inocência do clube.

O Manchester City emitiu um comunicado oficial em resposta a informações publicadas pelo jornal "The Athletic", que alegavam a condenação do clube por cometer violações financeiras em 114 das 115 acusações a ele imputadas.

Al Mubarak declarou: "Isto foi o que disse à minha família: os procedimentos da Premier League ainda não terminaram, e a nossa confiança e determinação em provar a inocência do clube permanecem firmes".

O presidente do clube esclareceu que o sigilo dos procedimentos jurídicos o impede de discutir os detalhes do caso de forma completa, chamando a atenção para os comunicados anteriores do Manchester City sobre o tema, divulgados nos anos de 2023 e 2025.

Al Mubarak procurou tranquilizar os torcedores, afirmando que o clube não será afetado pelo que descreveu como as turbulências que cercam o caso.

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E disse: "Superamos os desafios juntos e os vencemos. Muitos ainda tentam atrapalhar a trajetória do nosso clube. Não lhes daremos essa oportunidade".

O presidente do Manchester City encerrou sua mensagem reafirmando que o clube almeja continuar sua trajetória, acrescentando: "Ótimos momentos nos aguardam após esta data Fifa".

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