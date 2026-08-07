Claudio "Chiqui" Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol, afirmou nesta sexta-feira que o confronto contra a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026 colocou uma enorme pressão psicológica sobre a seleção argentina.

Ele considerou que "a dimensão da responsabilidade diante da torcida argentina tornou a partida mais difícil do que o duelo com a Espanha na final".

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Em declarações reproduzidas pela rede argentina TyC Sports, Tapia disse: "A carga emocional e a responsabilidade que recaíam sobre os jogadores para não decepcionar os argentinos eram maiores do que as que eles tinham ao jogar contra a Espanha. Foi (a vitória sobre a Inglaterra) como conquistar a Copa do Mundo".

E acrescentou: "A torcida os fez sentir que essa era a partida que precisava ser vencida, e acredito que houve jogos que deixaram muitas marcas em nós, como Cabo Verde, Egito e Inglaterra. Foram partidas que disputamos com o coração. Não senti que iríamos perder".

A Argentina havia vencido a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal da Copa de 2026, no dia 15 de julho, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, depois que a então detentora do título saiu na frente com um gol de Anthony Gordon, aos 55 minutos, antes de Enzo Fernández empatar aos 85 minutos, e Lautaro Martínez marcar o gol da vitória aos dois minutos dos acréscimos.

Na partida final, a seleção argentina foi derrotada pela Espanha, que dominou a maior parte do jogo e o decidiu com um gol de Ferran Torres (1 a 0) na prorrogação.



