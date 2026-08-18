O presidente da Confederação Asiática responde ao Catar no caso Infantino

O racha dentro da família do futebol asiático se aprofundou nesta terça-feira, depois que o presidente da Confederação Asiática de Futebol, o xeique Salman bin Ibrahim Al Khalifa, respondeu às críticas dirigidas pela Federação do Catar à entidade continental, em razão de sua postura sobre o caso do presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, e seu antigo projeto de introduzir investimentos privados na Copa do Mundo.

Apesar de Infantino ter recuado do projeto de envolvimento do setor privado nas competições da FIFA, com destaque para a Copa do Mundo, as pressões sobre ele continuam, depois que as críticas a ele voltaram a se intensificar na semana passada por meio de uma carta conjunta emitida pelas confederações da Ásia, da Europa e da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

As três confederações destacaram em sua carta que o futebol «não pertence a nenhum indivíduo», numa posição que pareceu dirigida diretamente contra Infantino, afirmando que «a liderança no futebol não é propriedade, e não tem a ver com manter o poder ou reivindicar sua manutenção».

As três confederações acrescentaram em sua carta: «Quando a confiança é perdida em razão do engano, e quando um indivíduo se coloca acima do coletivo que lhe confiou o poder, ele terá renunciado a esse dever».

Os críticos de Infantino exigiram seu afastamento do cargo, em razão de seu fracassado projeto de vender participações na Copa do Mundo, mas a Federação do Catar não ficou satisfeita com a postura da Confederação Asiática sobre o caso, nem com a carta aberta conjunta.

Comunicado catariano incisivo

A Federação do Catar considerou que qualquer posição apresentada como uma posição coletiva das federações-membro «deve se basear em consulta prévia».

A federação exigiu, em comunicado divulgado pelo diretor de imprensa, um «esclarecimento por escrito sobre o processo de consulta que precedeu a emissão do comunicado», além de saber «o mecanismo para informar as federações nacionais membro ou consultá-las, e esclarecer a base sobre a qual a Confederação Asiática se apoiou para falar coletivamente em nome de seus membros».

O presidente da Federação do Catar de Futebol, o xeique Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, explicou que «a Federação do Catar de Futebol não foi consultada, formal ou informalmente, antes da emissão do comunicado».

E acrescentou: «Ela tampouco recebeu qualquer notificação prévia ou rascunho do comunicado, nem lhe foi dada a oportunidade de comentar ou contribuir com seu conteúdo antes de ser publicado em nome da Confederação Asiática e em nome de seus membros».

Ele afirmou que «qualquer posição apresentada como uma posição coletiva das federações-membro deve se basear em um processo de consulta claro que preceda seu anúncio, e não se deve presumir a existência de um consenso coletivo sem recorrer aos membros».

Resposta do xeique Salman

Em contrapartida, o xeique Salman bin Ibrahim Al Khalifa respondeu, nesta terça-feira, a essas críticas, negando ter extrapolado suas atribuições e afirmando que agiu «no âmbito da autorização legal a mim conferida nos termos do estatuto da Confederação Asiática».

O dirigente bareinita disse, em declarações reproduzidas pelo jornal saudita «Asharq Al-Awsat»: «Rejeito de forma categórica qualquer insinuação de que extrapolei minha atribuição ao participar do comunicado, ou de que a Confederação Asiática errou ao participar dele».

E acrescentou: «A Confederação Asiática é a entidade responsável pelo futebol na Ásia, e seu presidente assume a responsabilidade de proteger os interesses do esporte e seus valores. E em circunstâncias como as que levaram à emissão do comunicado conjunto, o silêncio contraria essa responsabilidade».

Ao mesmo tempo, Infantino rejeitou os apelos que pediam sua renúncia e obteve o «total apoio» dos altos dirigentes da Federação Internacional de Futebol, durante uma reunião emergencial que convocou no Marrocos há duas semanas.