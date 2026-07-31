O presidente argentino ataca os jogadores da seleção: "O gol de Maradona não nos devolveu as ilhas"

O presidente argentino Javier Milei voltou a reabrir a questão das Malvinas pela porta do futebol, dirigindo duras críticas aos jogadores da seleção "Albiceleste" após a comemoração em que ergueram a bandeira das ilhas depois da vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Milei, defensor da separação entre esporte e política, evocou Elvis Presley e Diego Maradona para afirmar: "Não é bom misturar água com óleo".

Milei renovou suas críticas aos jogadores da seleção nacional em razão de terem erguido a bandeira das Ilhas Malvinas durante as comemorações pela vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Milei reafirmou, em entrevista televisiva, sua posição firme sobre a necessidade de separar o futebol das questões políticas, enfatizando que o caminho para a recuperação da soberania sobre o arquipélago deve passar exclusivamente pelos canais diplomáticos.

O presidente recorreu a uma comparação chamativa para sustentar seu ponto de vista, evocando a postura do artista Elvis Presley em relação à Guerra do Vietnã: "Perguntaram a Elvis sobre a guerra e ele respondeu que era um artista e não comentava sobre política. Aqui é a mesma coisa; é um esporte, um jogo. Não é bom misturar água com óleo".

Milei manifestou concordância com a posição do treinador Lionel Scaloni sobre o assunto, mas fez uma distinção entre a reação dos jogadores e a responsabilidade dos políticos, afirmando: "Os jogadores podem agir movidos por suas emoções naquele momento. Isso não pode ser aceito da parte dos políticos, porque suas declarações podem ser interpretadas como uma declaração de guerra".

"O gol de Maradona não devolveu as ilhas"

A parte mais polêmica da fala de Milei foi a referência a Diego Maradona e a seus dois gols históricos contra a Inglaterra na Copa do Mundo do México de 1986. O presidente comentou: "Precisamos manter a calma. O gol de Maradona contra os ingleses, ou qualquer outro gol, não nos devolveu as Ilhas Malvinas. Não nos pagaram na mesma moeda".

Milei destacou que seu governo obteve avanços concretos na questão pela via diplomática, acrescentando: "Pressionamos as Nações Unidas para obrigar a Inglaterra a sentar-se à mesa de negociações, e isso de fato aconteceu. Exercemos um trabalho diplomático tão eficaz que os Estados Unidos manifestaram seu apoio a nós, assim como a China e alguns setores na Inglaterra".

As declarações de Milei dão continuidade à posição que ele havia anunciado dias antes, quando classificou a comemoração dos jogadores argentinos, com o grito de "As Ilhas Malvinas são argentinas" após a partida contra a Inglaterra, como um "gesto imprudente", ressaltando que "os jogadores não fazem parte da diplomacia".