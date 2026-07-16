O preço da loucura... Ingresso para a final da Copa do Mundo chega a 30 mil euros

O sonho de assistir à final da Copa do Mundo não está mais ao alcance de todos. Com a classificação da seleção espanhola para a final da Copa do Mundo de 2026 no MetLife Stadium, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, a alegria da torcida espanhola se chocou com o choque dos preços dos ingressos, que atingiram níveis recordes sem precedentes na história do torneio.

Os preços divulgados na plataforma oficial da FIFA geraram uma onda de indignação generalizada, inclusive nos corredores da própria Federação Espanhola de Futebol, segundo informou o jornal espanhol “AS”.

De acordo com a plataforma, o preço do ingresso mais barato disponível atualmente é de cerca de 6.400 euros, enquanto os preços das experiências VIP chegam a 30 mil euros — valores que superaram em muito os preços iniciais definidos pela comissão organizadora, devido à crescente demanda e aos sistemas dinâmicos de venda e revenda.

O presidente da Federação Real Espanhola de Futebol, Rafael Lozano, criticou essa situação em declarações à rádio “Cadena Ser”, afirmando: “O preço do ingresso mais barato para a final é de cerca de 4 mil dólares, e esses valores variam, assim como os preços das passagens aéreas, que sobem e descem constantemente. É realmente lamentável e inaceitável; há muitos torcedores espanhóis das classes média e baixa que estão se esforçando muito para comparecer.”

E o custo não se limita ao preço do ingresso: o voo direto de Madri para Nova York custa mais de 1.100 euros, enquanto o custo de duas noites de hospedagem em um hotel próximo ao estádio não é inferior a 1.000 euros, além das despesas com transporte, refeições e seguro.

Somando todos os custos, o preço para assistir à final pode chegar a mais de 8 mil euros por pessoa, sem contar nenhum luxo, o que transforma o evento — que por décadas foi uma celebração popular — em um privilégio ao alcance apenas de poucos.

Diante dessa realidade, algumas agências de viagens começaram a oferecer pacotes organizados, entre elas a agência Viajarxmenos, que oferece um pacote por 8 mil e 900 euros por pessoa, incluindo passagens aéreas de ida e volta, transporte até o estádio, ingresso oficial para a partida, seguro e assistência durante a estadia, um preço que reflete a magnitude da inflação que afetou o custo de assistir à partida mais importante do mundo do futebol.