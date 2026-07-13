“O ponto fraco da Argentina”... Rooney surpreende a todos ao revelar uma falha de Messi

Em seu primeiro confronto contra a seleção da Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, Wayne Rooney considera que Lionel Messi possui uma arma ofensiva extraordinária, mas não cumpre suas obrigações defensivas — algo que os “Três Leões” podem explorar.

O desafio que a seleção da Inglaterra enfrenta em Atlanta vai além de simplesmente enfrentar a Argentina nas semifinais da Copa do Mundo pela primeira vez em 24 anos. O verdadeiro desafio tem o nome de Lionel Messi.

Apesar de ter marcado 125 gols em 205 partidas internacionais, Messi, de 39 anos, nunca enfrentou a Inglaterra antes na seleção principal.

Ele chega à semifinal liderando a artilharia do torneio com 8 gols, antes de ver sua sequência de gols em 9 partidas consecutivas ser interrompida contra a Suíça nas quartas de final. Apesar de não ter marcado, Messi deu duas assistências decisivas que levaram a Argentina à vitória.

Wayne Rooney, lenda da Inglaterra, acredita que a chave para neutralizar Messi está em reduzir os momentos em que ele faz a diferença.

Rooney disse à “BBC Sport”: “Messi pode representar um ponto fraco defensivo para a Argentina, pois não recua para ajudar na defesa, mas ele decide as partidas em um instante; o que o diferencia é tomar a decisão certa no momento decisivo. Marcá-lo exige concentração e comunicação contínua”.

Por outro lado, a Inglaterra chega ao jogo com o ânimo em alta após a vitória sobre a Noruega com dois gols de Jude Bellingham, garantindo sua vaga nas semifinais pela primeira vez desde 2018. Já a Argentina se classificou com dificuldade após vencer a Suíça por 3 a 1, graças ao gol de Julián Álvarez aos 112 minutos, seguido pelo gol decisivo de Lautaro Martínez.

Mas Mika Richards, ex-zagueiro da Inglaterra, acredita que a presença de Messi anula qualquer previsão, tendo declarado à “BBC”: “A Inglaterra é mais rápida, mas a Argentina tem o gênio Messi. Todos jogam para ele; é impossível marcá-lo, pois ele não recua, mas se infiltra em espaços onde você não espera encontrá-lo. Sua percepção espacial é impressionante, e sua carisma é incomparável; ele sempre aparece no momento certo.”