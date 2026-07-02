O poço de Roshen o chama... Um destino sombrio persegue Ronaldo na noite da Copa do Mundo!

Os sonhos dos astros da Liga Roshen começaram a se desvanecer, um após o outro, após o sucesso que a maioria deles teve na fase de grupos — que viu a classificação de 18 jogadores que atuam na competição, liderados pelo português Cristiano Ronaldo e pelo argelino Riyad Mahrez.

A fase de grupos testemunhou a eliminação de sete jogadores que atuam na Roshen, incluindo o uruguaio Darwin Núñez, atacante do Al-Hilal; o turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli; o iraquiano Ali Jasim, atacante do Al-Najma; e o jordaniano Ali Al-Azayza, meio-campista do Al-Shabab.

Leia também... Kessie define sua posição sobre a transferência para o Al-Ittihad

Além do escocês Jack Hendry, zagueiro do Al-Ittifaq, e do jogador do Abha, Jorien Gari, representante de Curaçao, bem como do panamenho Orlando Mosquera, goleiro do Al-Fayha.

Com o início da fase de 32, a onda de eliminações voltou a atingir o Roshen Stars, que se despediu de mais quatro jogadores, entre eles o marfinense Frank Kessié, ex-estrela do Al-Ahli, que participou da derrota contra a Noruega (1 a 2).

Além do trio senegalês formado por Édouard Mendy (Al-Ahli), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) e Sadio Mané (Al-Nassr).

Com a continuação das oitavas de final, o lendário Ronaldo teme cair no mesmo destino desses astros quando enfrentar a Croácia, na madrugada desta sexta-feira, em um confronto que não admite empate.

“O Don” sonha em continuar a jornada em busca do título que lhe escapou nas cinco participações anteriores, já que esta edição é a última do astro do Al-Nassr saudita em nível internacional.