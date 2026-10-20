O plano de resgate começou: 8 retornos batem às portas do Al-Nassr

Surgem sinais de alívio na crise de lesões que atinge o elenco do Al-Nassr, depois que o português Carlos Miguel, chefe do departamento médico do clube, elaborou um plano de tratamento e recuperação que visa reintegrar gradualmente 8 jogadores aos treinos coletivos, em um passo que pode dar um forte impulso à equipe na próxima etapa da temporada.

O jornal saudita "Arriyadiyah" informou que Miguel estabeleceu um cronograma definido para os horários de comparecimento dos jogadores à clínica do clube, onde os franceses Kingsley Coman e Mohamed Simakan, além de Abdulrahman Ghareeb e Nader Al-Sharari, passam por sessões intensivas de tratamento como preparação para o aguardado retorno aos treinos coletivos.

Por outro lado, Rakan Al-Ghamdi, Mohammed Maran, Raghed Najjar e Mubarak Al-Buainain seguem com seus programas de tratamento e recuperação, de acordo com os cronogramas previamente definidos, sob a supervisão do departamento médico do clube.

Coman sofre de uma lesão na musculatura posterior da coxa, em meio a expectativas de que retorne aos treinos antes do início da próxima rodada do Campeonato Saudita. Já Simakan está perto de voltar a correr após sua lesão na articulação do pé, enquanto Abdulrahman Ghareeb segue com seu programa de recuperação para se curar de uma forte contusão na mesma articulação.

Quanto a Nader Al-Sharari, espera-se que retorne aos campos após um período que varia entre duas e três semanas, depois de se recuperar da lesão que sofreu na musculatura posterior da coxa.

Em outra frente, Rakan Al-Ghamdi e Mohammed Maran percorreram um bom caminho na jornada de recuperação das lesões na musculatura posterior da coxa, que sofreram no início da temporada, enquanto os goleiros Raghed Najjar e Mubarak Al-Buainain passam pela última etapa de seus programas de recuperação, após sofrerem rompimento do ligamento cruzado na temporada passada.

Esses desenvolvimentos ocorrem no momento em que o Al-Nassr se prepara para enfrentar o Neom, na noite de terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, pela décima rodada do Campeonato Saudita, em meio à expectativa por novidades sobre a condição física dos lesionados e sobre as chances de retornarem para reforçar a equipe nos compromissos seguintes.



