O pior pesadelo... O confronto com os ingleses traz de volta uma lembrança dolorosa para o astro da Noruega

O astro norueguês Alexander Sørloth se prepara para disputar a partida da seleção de seu país contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo.

O jornal “AS” informou, em uma reportagem, que essa partida traz de volta à tona lembranças de uma fase que não correu como Sorloth esperava durante sua passagem pelo futebol inglês.

Sorloth, atual atacante do Atlético de Madrid, jogou pelo Crystal Palace entre 2018 e 2020, mas passou grande parte desse período emprestado a outros clubes.

Na época, ele era um jogador jovem e com pouca experiência e, embora sua constituição física sugerisse que ele poderia brilhar na Premier League, o ritmo acelerado da competição e a grande pressão afetaram seu desempenho.

A torcida do Crystal Palace ainda se lembra da mensagem irônica que Sorloth escreveu a um participante do Fantasy Premier League, depois que este o manteve como capitão de seu time durante toda a temporada, apesar de suas poucas participações.

Na ocasião, Sorloth disse, brincando: “Sei que não marco gols, nem dou muitas assistências; na verdade, mal chego a jogar. Por isso, fico muito feliz em saber que há quem ainda acredite em mim nas quinze vezes em que entrei em campo este ano”.

Na verdade, essa foi uma das fases mais difíceis da carreira do atacante norueguês. Durante sua passagem pelo Crystal Palace, ele jogou por um curto período ao lado de Ibechi Eze, contra quem enfrentará desta vez vestindo a camisa da seleção inglesa.

Na época, a equipe era comandada pelo experiente técnico Roy Hodgson, que não tolerava erros nem falta de entusiasmo, o que ficou evidente em Sorloth em algumas partidas.

Mais tarde, o jogador falou sobre aquele período, dizendo: “Quando você é um jogador que só entra nos últimos minutos, isso afeta sua autoconfiança, e você sente que não é bom o suficiente para ser titular. Isso gera pressão psicológica, especialmente se você for um atacante. Um gol meu foi injustamente anulado contra o Chelsea em uma das primeiras partidas; se aquele gol tivesse sido validado, talvez eu tivesse conquistado meu lugar no time titular.”

Durante os dois anos em que esteve vinculado ao Crystal Palace, com passagens por empréstimo pelo Gent, da Bélgica, e pelo Trabzonspor, da Turquia, Sorloth disputou apenas 20 partidas, nas quais marcou um único gol — na Copa da Liga Inglesa — e deu uma assistência.

Assim, Sorloth deixou Londres sem marcar nenhum gol na Premier League.

Apesar disso, quase uma década depois dessa experiência, Sorloth ainda goza de boa reputação no futebol inglês, já que clubes como Newcastle, Fulham e Everton demonstraram interesse em contratá-lo.

O confronto das quartas de final contra a Inglaterra revelará, mais uma vez, a natureza da relação que une o atacante norueguês ao futebol inglês, anos depois de sua difícil experiência na Premier League.