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FBL-EUR-C1-MAN UTD-ROMAAFP
Ahmed Mansy
Traduzido por

O pior da Europa: a Roma aprofunda as feridas do Manchester United com um feito histórico

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões
England
Itália

O que está acontecendo com o Manchester United?

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A Roma aprofundou as feridas de seu anfitrião, o Manchester United, com um número que é o pior da história das participações dos Red Devils nas diversas competições europeias.

A Roma visitou o Manchester United na noite de terça-feira, no estádio Old Trafford, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Após apenas 17 minutos, o time da capital italiana se viu em vantagem por 2 a 0, com o argentino Matías Soulé marcando o primeiro gol aos 11 minutos, com um belo chute de canhota, após ficar frente a frente com o goleiro Senne Lammens.

O holandês Donyell Malen acrescentou o segundo gol dos Giallorossi aos 17 minutos de jogo, de pênalti, batido com categoria no gol do goleiro belga.

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De acordo com a rede de estatísticas Opta, esta foi a vez mais rápida em que um time visitante no estádio Old Trafford conseguiu marcar dois gols contra o Manchester United na história dos Red Devils em competições europeias.

Vale lembrar que o Manchester United vem sofrendo bastante no último período, a ponto de não conseguir nenhuma vitória nos últimos 9 jogos antes do confronto com a Roma, tendo perdido em 6 ocasiões e empatado em 3.

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