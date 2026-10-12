Os golpes seguem se acumulando dentro do Zamalek após a derrota para o Al Ahly por 2 a 0, no clássico da sexta rodada do Campeonato Egípcio, que marcou a primeira queda do time branco nesta temporada, aumentando seus problemas antes do início de sua caminhada na Liga dos Campeões da África.

O Zamalek recebeu um novo golpe com o técnico Moatamed Gamal passando por uma cirurgia de urgência por causa das dores nas costas das quais sofre há algum tempo, ao mesmo tempo em que se confirmou a ausência do lateral-esquerdo marroquino Mahmoud Bentayg na partida contra o Exército de Ruanda, após sofrer uma ruptura no músculo posterior.

Moatamed Gamal foi submetido à cirurgia nesta segunda-feira, e deve ter 48 horas de repouso, conforme orientação médica, para se recuperar dos efeitos do procedimento, antes de se juntar à delegação do Zamalek na próxima quarta-feira, visando o confronto com o Exército de Ruanda.

O Zamalek se prepara para enfrentar o Exército de Ruanda na próxima sexta-feira, no jogo de ida das oitavas de final preliminares (fase de 32) da Liga dos Campeões da África, enquanto a partida de volta será disputada no dia 24 de outubro, no Estádio Internacional do Cairo.

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Em outro golpe para o time branco, os exames médicos revelaram que Mahmoud Bentayg sofreu uma ruptura no músculo posterior, lesão que o deixará fora dos gramados por um período entre 21 dias e quatro semanas.

Assim, está confirmada a ausência do jogador marroquino no duelo contra o Exército de Ruanda, e o Zamalek perde uma de suas opções na lateral esquerda no início de sua jornada continental.

A lista do Zamalek ficou da seguinte forma:

- Goleiros: El Mahdi Soliman, Mohamed Awad, Mohamed Sobhi.

- Defesa: Omar Gaber, Mohamed Farag, Mahmoud Hamdi "El Wensh", Mohamed Ismail, Mostafa El Zenari, Ahmed Hossam, Ahmed Fatouh, Ahmed Khodary.

- Meio-campo: Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Mahmoud Gehad, Ahmed Abdel Rahim "Eisho", Adam Kayed, Abdallah El Said, Chiquinho Banza, Ahmed El Gefaly, Mohamed Hamad.

- Ataque: Hossam Ashraf, Nasser Mansi, Ahmed Sherif, Oday Dabbagh.

O Zamalek espera superar os efeitos da derrota no clássico e recuperar o equilíbrio rapidamente antes de entrar em campo pelo torneio africano, diante da ausência de Bentayg e das condições de saúde pelas quais passa seu técnico Moatamed Gamal.