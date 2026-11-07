O pesadelo de Salah está de volta: o Forest choca o City em 18 minutos

O sofrimento do Manchester City continuou, pela terceira partida consecutiva, na Premier League, depois de se ver perdendo por dois gols a zero diante do Nottingham Forest nos primeiros 18 minutos do confronto.

O zagueiro brasileiro Jair Cunha abriu o placar da partida aos seis minutos, antes de Liam Delap acrescentar o segundo gol do Forest depois de transcorridos 18 minutos, aumentando a dificuldade do confronto para a equipe do técnico Enzo Maresca.

Esse início carrega um significado marcante no histórico do City na Premier League, pois este passou a ser o momento mais cedo em que o clube ficou atrás por dois gols de diferença durante uma partida na competição desde seu confronto contra o Liverpool em novembro de 2019, quando isso ocorreu aos 13 minutos, de acordo com a rede Opta.

O Liverpool havia se adiantado por dois gols sobre o City naquela partida, por meio de Fabinho aos seis minutos e Mohamed Salah aos 13 minutos, antes de o jogo terminar em 3 a 1, com Sadio Mané marcando o terceiro gol do Liverpool aos 51 minutos, antes de Bernardo Silva reduzir o placar aos 78 minutos.

O City perdeu seus dois últimos confrontos na Premier League, antes do jogo desta noite, diante do Aston Villa (2 a 1) e do Brighton (0 a 1). A equipe ocupa a segunda posição na tabela de classificação com 21 pontos, atrás do Arsenal, que reforçou sua liderança hoje com a vitória de hoje sobre o Hull City por 1 a 0, elevando sua pontuação para 27 pontos.

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