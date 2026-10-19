Luis Enrique encarou um verdadeiro dilema tático a poucas horas do aguardado confronto contra o Barcelona no Parque dos Príncipes. O técnico espanhol, que tem à disposição um dos elencos mais fortes da Europa, viu-se de repente sem a peça mais importante do seu sistema defensivo para conter o maior perigo: Lamine Yamal.

O lateral português Nuno Mendes, amplamente considerado o melhor lateral-esquerdo do mundo na atualidade, sofreu uma forte lesão durante a partida contra o Strasbourg que o deixará fora por várias semanas, abrindo um enorme vazio no setor esquerdo do Paris Saint-Germain.

Apesar de a diretoria parisiense ter reforçado a posição neste verão com a contratação do veterano francês Lucas Digne, vindo do Aston Villa por 7 milhões de euros para ser o substituto de Mendes, essa reposição gera grandes preocupações dentro da comissão técnica antes do duelo de amanhã.

O jornal espanhol "Sport" destacou que Digne, de 33 anos, carrega uma lembrança dolorosa diante do mesmo adversário: foi ele quem cometeu o pênalti que abriu o caminho para a vitória da Espanha na Copa do Mundo de 2026, e viveu um verdadeiro pesadelo contra Lamine Yamal durante toda a partida.

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Uma noite que o zagueiro francês não esqueceu e após a qual publicou um comunicado emocionado nas redes sociais: "Estou muito decepcionado comigo mesmo, com este time e com todo o esforço que fizemos. Penso em todos os que viajaram conosco e em todos os que nos apoiaram da França e do mundo inteiro. Apesar dessa enorme decepção, continuo orgulhoso de representar o nosso país".

Enrique teme que esse pesadelo se repita no Parque dos Príncipes, especialmente porque o astro do Barcelona vive o melhor momento da sua carreira, como demonstrou diante do Real Betis, com um belo gol, uma assistência precisa e uma atuação completa sob o comando de Hansi Flick.

Diante desse cenário, o treinador asturiano avalia suas difíceis opções. A outra alternativa é Lucas Hernández (30 anos), em quem não apostou muito nesta temporada e que costuma atuar como zagueiro central, ou até recuar um meio-campista como Zaïre-Emery para a lateral, solução descartada frente a um ponta do calibre de Lamine.

Luis Enrique não quer repetir o roteiro da semifinal do Mundial com a seleção francesa, por isso Digne precisará de apoio redobrado do meio-campo, com Vitinha e Fabián Ruiz, e da ponta oposta, com Kvaratskhelia, que deve começar como titular.

É verdade que Enrique tem elenco suficiente para montar um time competitivo sem desculpas, mas a ausência de Mendes segue sendo um golpe duríssimo: o português foi o único que conseguiu acompanhar Lamine nas oitavas de final do Mundial, com seus constantes desarmes individuais, tanto que o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, disse na ocasião: "Ele levou a melhor sobre ele".

E agora, a confiança que Lamine ganhou ao ver do outro lado um adversário que superou recentemente, como Digne, pode torná-lo mais perigoso do que nunca.



