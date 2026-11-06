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O Paris Saint-Germain toma decisão surpreendente sobre Achraf Hakimi

A. Hakimi
PSG x Troyes
PSG
Troyes
Campeonato Francês
Marrocos x Níger
Marrocos
Níger
Africa Cup of Nations Qualification
Marrocos
França
Níger

Após semanas de brilho

Em uma medida que visa proteger um de seus principais astros do desgaste físico, o Paris Saint-Germain decidiu deixar o marroquino Achraf Hakimi de fora de seus planos para o próximo confronto contra o Troyes, concedendo-lhe um breve período de descanso após o grande esforço que fez nas últimas semanas.

A equipe parisiense recebe o Troyes no próximo sábado, pelo Campeonato Francês, em uma partida da qual o lateral-direito marroquino estará ausente por decisão da comissão técnica e da diretoria do clube.

O Paris Saint-Germain explicou, em comunicado oficial, que a decisão foi tomada em acordo entre o treinador e o diretor esportivo, afirmando: "De comum acordo com o treinador e o diretor esportivo, Achraf Hakimi aproveitará um período de descanso até o início da data Fifa".

Essa decisão vem como reconhecimento ao grande esforço que Hakimi apresentou desde o início da temporada, e com o desejo de poupá-lo do cansaço, especialmente com a aproximação de sua convocação para a seleção de Marrocos.

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13 de nov. de 2026

NER

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Espera-se que o jogador viaje para seu país na próxima semana, para se juntar à concentração de Marrocos, que inclui duas partidas contra a seleção do Níger.

Diante da ausência do astro marroquino, espera-se que o Paris Saint-Germain dê a oportunidade a David Boly para ocupar a posição de lateral-direito durante o confronto contra o Troyes.

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