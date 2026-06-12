O Paris Saint-Germain está levando muito a sério a saída de Barcola e quer contratar o FC Barcelona

No Paris Saint-Germain, considera-se a possibilidade de uma saída de Bradley Barcola, segundo o jornalista da Sky Sport, Luca Bendoni. Caso o francês deixe o clube, o atacante do FC Barcelona, Ferran Torres, é uma das principais opções para substituí-lo.

Barcola (23) jogou quase 3.000 minutos pelo PSG na última temporada, distribuídos por 49 partidas. Mas, apesar de seus treze gols e sete assistências, ele está longe de ter uma vaga garantida no time titular.

Barcola geralmente teve que se contentar com um papel de reserva nos jogos mais importantes. Assim, ele foi apenas reserva na dupla de partidas da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique e na final contra o Arsenal.

Esse mesmo Arsenal já havia sido mencionado anteriormente como um potencial novo clube para Barcola, que deve dar um grande impulso de qualidade à ala esquerda dos Gunners. Fabrizio Romano confirmou na noite de sexta-feira que o atacante ainda é considerado prioridade máxima por lá.

Barcola tem contrato em Paris até meados de 2028, mas as negociações no início desta temporada sobre uma renovação não levaram a nada até o momento. Isso, aliado ao fato de ele não ser mais titular no PSG, torna uma saída muito provável.

Se a saída realmente acontecer, está claro agora que o PSG vai considerar seriamente o atacante Torres, do Barcelona. O espanhol tem contrato na Catalunha até meados de 2027, embora o Mundo Deportivo tenha noticiado hoje cedo que o Barcelona deseja renovar esse contrato.

Ainda não está claro se Torres está interessado em uma transferência para o PSG. O atacante de 26 anos está se preparando para a primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra Cabo Verde, no dia 15 de junho. De qualquer forma, Torres está em excelente forma. Na última temporada, ele marcou 21 gols.