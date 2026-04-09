O Paris Saint-Germain é o único sobrevivente da maldição das quartas de final da Liga dos Campeões

Haverá surpresas nas partidas de volta?

O Paris Saint-Germain foi o único time a escapar da maldição que se abateu sobre as partidas de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na última terça e quarta-feira.

O PSG é o único time que venceu em casa, após derrotar o Liverpool por 2 a 0 no Parque dos Príncipes.

A partida de volta está marcada para o próximo terça-feira, no Estádio de Anfield, para definir quem avança às semifinais e enfrenta o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid.

Já as outras três equipes que disputaram a partida de ida das quartas de final em casa foram derrotadas, ficando a um passo de serem eliminadas da Liga dos Campeões.

Começamos pelo Real Madrid, que perdeu em casa, no Santiago Bernabéu, para o Bayern de Munique (2 a 1) na última terça-feira; o time bávaro quase conseguiu uma vitória por uma diferença maior, não fosse o desperdício de várias chances fáceis.

O Sporting de Lisboa também perdeu em seu estádio, o José Alvalade, para o Arsenal (1 a 0) na terça-feira, graças a um gol marcado por Kai Havertz, estrela dos Gunners, nos acréscimos.

Já o Barcelona também perdeu em seu estádio, o Camp Nou, para o Atlético de Madrid (2 a 0), complicando sua missão na partida de volta no Estádio Metropolitano na próxima semana.

As três equipes se encontram agora em uma situação nada invejável após a derrota em casa e precisam agora virar o jogo nos estádios dos adversários, uma tarefa que parece quase impossível.

Vale lembrar que na próxima terça-feira acontecerão os confrontos entre Liverpool e Paris Saint-Germain no Anfield, e Atlético de Madrid e Barcelona no Metropolitano.

Já na quarta-feira, o Real Madrid joga fora de casa contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, enquanto o Arsenal recebe o Sporting de Lisboa no Emirates Stadium.

