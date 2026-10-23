Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Paris Saint-Germain, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o confronto com o Barcelona, o que significa o fim de sua temporada, a menos que ocorra uma surpresa.

O jornal Sport noticiou que o Paris já planejava, de acordo com o que informaram relatos franceses, entrar no mercado de transferências de inverno, a fim de contratar um ponta-esquerda que reforce o elenco de seu time.

O técnico Luis Enrique conta com um grupo de bons jogadores no setor ofensivo, como Ousmane Dembélé, que também se lesionou diante do Barcelona, além de Ferran Torres, Mika Godts, Désiré Doué, Akliouche e Quentin Ndjantou.

Ainda assim, a confortável situação financeira do clube francês, depois de ter conduzido o período de transferências de verão com grande prudência, lhe dá a capacidade de entrar no mercado com uma quantia enorme de dinheiro.

O Paris Saint-Germain obteve receitas de 333,4 milhões de euros com a venda de jogadores durante o último período de transferências de verão. E Bradley Barcola, que se transferiu para o Liverpool, foi o responsável pela maior contribuição, após injetar 125 milhões de euros nos cofres do clube parisiense.

O jornal L'Équipe noticiou: "O Paris já procura um novo jogador para reforçar as posições de ponta durante o período de transferências de inverno, devendo ser um jogador jovem com grande potencial".

Essas condições ideais abrem a porta para a multiplicidade de nomes cotados para se juntar ao Paris Saint-Germain durante o próximo mercado de transferências.

A rede "Eurosport" aponta que Nico Williams é considerado um candidato sério, sobretudo porque o clube francês o acompanha de perto há vários anos.

Já o site fichajes colocou o argelino Ibrahim Maza, um dos mais destacados talentos em ascensão do Bayer Leverkusen, dentro do raio de interesse do clube parisiense. Enquanto isso, a rede Sky aposta no nome de Matías Albert, um dos talentos de maior destaque que vêm adquirindo experiência no elenco do Borussia Dortmund.

Além disso, vale ressaltar que o Paris Saint-Germain pode contratar um jogador de imediato, caso não queira esperar até o período de transferências de inverno, aproveitando a exceção conhecida como "joker" no Campeonato Francês.

Trata-se de um sistema introduzido pela competição no início do terceiro milênio, que permite aos clubes contratar um único jogador de outro clube que atue na primeira divisão francesa ou na segunda divisão.

Nesse caso, o Paris Saint-Germain pode aproveitar essa exceção por conta da grave lesão sofrida por Kvaratskhelia. Ainda assim, parece que a decisão final será tomada em janeiro próximo.