Num momento espontâneo flagrado pelas câmeras, Gabriel Jesus não se conteve diante do que Pedri estava mostrando e soltou uma frase que virou assunto de todos no Barcelona: "Que jogador, ele é incrível!"

Pedri provou mais uma vez por que é considerado um dos maiores jogadores de futebol da nossa era, após a atuação excepcional que fez na vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, no estádio Metropolitano, atuação que conquistou a admiração de seus companheiros de equipe antes mesmo da torcida.

As câmeras do canal "Movistar Plus" captaram um diálogo especial entre o atacante brasileiro Gabriel Jesus e Alejandro Baldé no banco de reservas do Barcelona durante a partida, com ambos elogiando o que o meio-campista canário mostrava diante do Atlético.

Durante a conversa, reproduzida pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", Jesus comentou: "Que jogador esse Pedri! Um jogador inacreditável".

Alejandro Baldé repetiu a opinião, elogiando o enorme talento do meio-campista: "É um jogador realmente incrível, irmão", confirmando assim as palavras do atacante brasileiro.

E esse elogio não foi mera coincidência, pois Pedri fez uma atuação excepcional em uma das partidas mais difíceis do Campeonato Espanhol. Após um primeiro tempo complicado para o Barcelona, o filho de Tenerife assumiu as rédeas na organização do jogo e no controle do ritmo da partida.

Sua influência ficou especialmente evidente no segundo tempo, quando o Barcelona conseguiu impor seu estilo de jogo baseado na posse de bola e virar o rumo da partida a seu favor.

Com o jogador das Ilhas Canárias em campo, tudo fica mais fácil. É o que dizem seus companheiros, e é o que a noite do Metropolitano confirma mais uma vez: Pedri não é apenas um meio-campista, mas sim o cérebro que comanda todo o Barcelona.