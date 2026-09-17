O nome do argentino Alexis Mac Allister, estrela do Liverpool, foi associado a uma transferência para o Real Madrid na janela de transferências do verão de 2026, diante do fim de seu contrato com os Reds em 2028.

Mac Allister, de 27 anos, chegou ao Liverpool no verão de 2023, vindo do Brighton, por 42 milhões de euros.

Alguns relatos falaram sobre a existência de uma crise dentro do Liverpool a respeito da renovação de contrato do jogador argentino no próximo período.

No entanto, o pai de Mac Allister, que é também seu empresário, negou o que foi divulgado sobre a existência de uma crise em relação à renovação do contrato do jogador.

Carlos Mac Allister afirmou, em declarações exclusivas ao site 365Scores, que não há negociações atuais com a diretoria dos Reds para estender o contrato de seu filho.

Ele esclareceu que o contrato atual, que termina em 2028, ainda está em vigor, e que ambas as partes o respeitam, ressaltando que o jogador está atualmente focado em oferecer o melhor desempenho com a equipe.

O pai do jogador negou que haja qualquer descontentamento por parte de seu filho por causa da renovação de contrato de alguns de seus companheiros sem que se abordasse sua posição sobre a renovação, esclarecendo que eles respeitam as decisões da diretoria do Liverpool e concentram seu foco no futuro.

Também encerrou a polêmica sobre o interesse do Real Madrid em contratar Mac Allister, ao afirmar que não houve nenhum contato por parte do clube espanhol em nenhuma fase de sua carreira.

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