O pai de Mikel Merino, astro do Arsenal, negou os rumores que ligam o meio-campista ao Real Madrid, garantindo que o filho segue feliz no Arsenal.

O internacional espanhol de 30 anos deixou a Real Sociedad para se juntar ao Arsenal em uma transferência de 31,6 milhões de libras esterlinas, depois de conquistar o Campeonato Europeu com a seleção da Espanha em 2024.

Nesse período, Merino disputou 86 partidas em todas as competições com o Arsenal, marcando 16 gols e dando 8 assistências sob o comando de seu compatriota Mikel Arteta.

Merino se firmou como uma peça de valor inestimável no vestiário do Arsenal durante seus dois primeiros anos no norte de Londres, e sua capacidade de atuar como centroavante improvisado se mostrou uma vantagem extremamente útil.

Ainda assim, a concorrência acirrada por posições significa que Merino teve de assumir um papel secundário no Emirates Stadium, já que o campeão da Copa do Mundo de 2026 não começou nenhuma partida da Premier League nesta temporada.

Isso gerou algumas especulações de que Merino poderia estar aberto a novos desafios longe do Arsenal, em um lugar que lhe garantisse mais minutos em campo.

O interesse do Real Madrid em contratar Merino já havia sido apontado antes de sua ida ao Arsenal, dois anos atrás, e relatos vindos da Espanha nesta semana indicam que o gigante do Campeonato Espanhol pode voltar a tentar a contratação do ex-jogador da Real Sociedad.

Mas o pai de Merino, que participou como convidado do programa "Goles con Parado", fez questão de encerrar as conversas de que seu filho talvez estivesse insatisfeito com seu papel secundário no Arsenal.

Questionado sobre o motivo de o Real Madrid não ter feito um esforço coordenado para contratar seu filho antes de o Arsenal garantir seus serviços, ele respondeu, segundo o jornal inglês "Metro": "Bem, olha, não se trata apenas do Real Madrid".

E acrescentou: "Ele joga no Arsenal e ganhou a Premier League, chegou à final da Liga dos Campeões e chegou à semifinal da Liga dos Campeões no ano passado".

E prosseguiu: "Ele faz parte de um time de nível mundial, portanto é um jogador de nível mundial".

Perguntado se Merino poderia voltar ao Campeonato Espanhol no futuro, respondeu: "Bem, ele agora está em um clube que briga por tudo. Era isso que ele queria quando deixou a Real Sociedad".



