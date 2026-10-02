Em um movimento que confirma sua aposta nos jovens talentos, o Olympique de Marseille definiu o futuro do promissor meia argelino Yanis Sellami, ao anunciar a renovação de seu contrato com a equipe até junho de 2029.

O clube francês revelou, nesta sexta-feira, a renovação do contrato de Sellami, de 19 anos, formado nas categorias de base do centro de treinamento do Marseille, que seguirá sua trajetória com a equipe nos próximos anos.

O Marseille afirmou por meio de suas contas oficiais nas redes sociais: "O meia argelino, formado no centro de treinamento, renovou seu contrato com o clube até 2029."

A renovação do contrato de Sellami ocorre em meio ao período da data Fifa, e diante de um início difícil do Marseille nesta temporada, confirmando a aposta do clube no jovem jogador e lhe dando a oportunidade de continuar evoluindo em seu elenco.















