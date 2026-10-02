Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP
Traduzido por

O Olympique de Marseille corta caminho dos interessados em seu talento argelino

Y. Sellami
Olympique de Marseille x Olympiacos
Olympique de Marseille
Olympiacos
Liga Europa
Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille
Bayer Leverkusen
Troyes x Olympique de Marseille
Troyes
Campeonato Francês
França
Argélia
Grécia
Alemanha

O clube francês aposta no futuro

Em um movimento que confirma sua aposta nos jovens talentos, o Olympique de Marseille definiu o futuro do promissor meia argelino Yanis Sellami, ao anunciar a renovação de seu contrato com a equipe até junho de 2029.

O clube francês revelou, nesta sexta-feira, a renovação do contrato de Sellami, de 19 anos, formado nas categorias de base do centro de treinamento do Marseille, que seguirá sua trajetória com a equipe nos próximos anos.

O Marseille afirmou por meio de suas contas oficiais nas redes sociais: "O meia argelino, formado no centro de treinamento, renovou seu contrato com o clube até 2029."

A renovação do contrato de Sellami ocorre em meio ao período da data Fifa, e diante de um início difícil do Marseille nesta temporada, confirmando a aposta do clube no jovem jogador e lhe dando a oportunidade de continuar evoluindo em seu elenco.





GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google