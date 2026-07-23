A Confederação Africana de Futebol (CAF) pôs fim à polémica gerada nas últimas horas em torno da Taça das Nações Africanas de 2027, depois de terem circulado notícias na imprensa que davam conta de um aumento do número de seleções participantes na competição.

A confederação continental emitiu um esclarecimento através das suas contas oficiais, no qual afirmou que o seu presidente, Patrice Motsepe, garantiu, durante a conferência de imprensa realizada ontem, quarta-feira, que a Taça das Nações Africanas de 2027 contará com a participação de 24 seleções.

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A CAF sublinhou que o que foi divulgado por alguns meios de comunicação sobre a alteração do número de participantes é "impreciso", acrescentando que a Taça das Nações Africanas de 2027 se realizará durante os meses de junho e julho, ao passo que a fase de qualificação para a CAN arranca em setembro e outubro de 2026.

O esclarecimento surgiu depois de notícias na imprensa terem avançado que a próxima edição, prevista para a Tanzânia, o Quénia e o Uganda, se realizaria com a participação de 28 seleções.

A Taça das Nações Africanas viveu a maior expansão da sua história a partir da edição de 2019, no Egito, depois de o número de participantes ter subido de 16 para 24 seleções, um formato que se manteve nas edições de 2021, 2023 e 2025, e que continuará em vigor também em 2027.



