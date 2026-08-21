O alemão Toni Kroos, ex-astro do Real Madrid, revelou sua escolha para vencedor do prêmio Bola de Ouro de 2026, colocando o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, atacante do Paris Saint-Germain, no topo de sua lista de candidatos à conquista do prestigiado troféu.

Kroos explicou, por meio de sua conta no Instagram, conforme divulgado pelo "Foot Mercato", que sua escolha pode não ser a mais óbvia para muitos, mas ele considera que Kvaratskhelia supera todos os seus concorrentes, afirmando: "Ele é o jogador número 1 para mim".

Kroos descarta grandes astros

O ex-meio-campista alemão considera que vários dos jogadores mais destacados que brilharam durante a Copa do Mundo, entre eles Rodri, Lionel Messi, Jude Bellingham e Kylian Mbappé, não fizeram, do seu ponto de vista, uma temporada suficientemente forte com seus clubes para disputar o prêmio.

Kroos disse que Kvaratskhelia foi o "melhor jogador da última temporada", além de descrevê-lo como o "melhor jogador atualmente na melhor equipe de futebol do mundo", em referência ao Paris Saint-Germain.

Os números de Kvaratskhelia sustentam sua indicação

O ponta georgiano fez uma temporada notável com o Paris Saint-Germain, tendo marcado 19 gols e dado 11 assistências em 48 partidas por todas as competições.

O impacto de Kvaratskhelia foi ainda mais evidente na Liga dos Campeões da Europa, onde marcou 10 gols e deu outras 7 assistências em 16 partidas, além de ter desempenhado um papel decisivo durante as fases eliminatórias contra Monaco, Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique.

Esse brilho concede a Kvaratskhelia um apoio de peso na corrida pela Bola de Ouro, após receber o respaldo de um dos mais destacados ex-astros do Real Madrid, antes da revelação da identidade do vencedor do prêmio no próximo dia 26 de outubro, na capital britânica, Londres.

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