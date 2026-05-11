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Angelica Daujotas

Traduzido por

O novo terceiro uniforme da adidas para o México é uma homenagem ousada à história da Copa do Mundo

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Camisas de futebol
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O México e a adidas revelam o novo e impressionante terceiro uniforme para a Copa do Mundo de 2026, inspirado no orgulho nacional e na história do futebol.

O México e a adidas revelaram um novo terceiro uniforme antes da Copa do Mundo da FIFA 2026, com a camisa prestando homenagem ao papel histórico do país como a primeira nação a sediar o torneio três vezes.

Criada com base no conceito “Mexican Wa(y)ve”, a camisa apresenta um padrão gráfico “MX” em tons semelhantes por toda a peça, ao lado do logotipo trevo da adidas Originals de inspiração retrô e da mensagem “Somos México” bordada no design.

A camisa pretende celebrar a identidade mexicana e a cultura do futebol antes de uma Copa do Mundo em casa, com a adidas descrevendo a camisa como um símbolo de união entre jogadores e torcedores.

“Esta nova camisa representa muito mais do que inovação em design; é uma manifestação do espírito mexicano em cada fio”, disse Pablo Cavallaro, diretor sênior de ativação de marca da adidas México.

Juntamente com o lançamento em campo, a adidas também lançou uma colaboração de estilo de vida com a Someone Somewhere, apresentando detalhes feitos à mão por artesãs da região da Sierra Norte, em Puebla. A coleção inclui uma versão especial “Artisan JSY” da camisa, com detalhes bordados e gola estilo polo.

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O México estreará a nova terceira camisa contra a seleção de futebol de Gana no dia 22 de maio; a camisa já está disponível na adidas, na Fanatics e em lojas selecionadas.

Loja: Terceiro uniforme do México para a Copa do Mundo de 2026

A terceira camisa do México estará disponível para compra a partir de 11 de maio de 2026, pela adidas, Fanatics e lojas selecionadas.

Espera-se que se esgote rapidamente, dada a demanda pela Copa do Mundo de 2026 e as edições limitadas de colaborações de estilo de vida.

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