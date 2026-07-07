O novo rival de Messi... Os pênaltis levam a Suíça às quartas de final da Copa do Mundo após 72 anos

A seleção da Suíça voltou às quartas de final da Copa do Mundo, após um hiato de 72 anos, ao derrotar a Colômbia nas oitavas de final.

A seleção suíça venceu a Colômbia nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação da partida que as opôs na noite de terça-feira, no estádio BC Place, na cidade canadense de Vancouver, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O jogo foi marcado por um grande equilíbrio entre as duas seleções, com poucas chances de gol, e o tempo regulamentar terminou empatado em 0 a 0, antes de se passar para a prorrogação, que também terminou com o mesmo placar, levando a disputa para os pênaltis.

Com isso, a seleção da Suíça se classifica para as quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez após 72 anos de ausência, mais precisamente desde o torneio que sediou em casa em 1954, antes da derrota para a Áustria.

A seleção suíça terá um confronto acirrado contra a Argentina, liderada por Lionel Messi, nas quartas de final, na madrugada do próximo domingo, no estádio de Kansas City, após a vitória da Argentina sobre o Egito por 3 a 2 nas oitavas de final.

Vale lembrar que a seleção da Suíça se tornou a oitava e última classificada para as quartas de final da Copa do Mundo, após as seleções de Marrocos, França, Inglaterra, Noruega, Espanha, Bélgica e Argentina.



