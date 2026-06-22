O nome de Ronaldo ganha destaque logo após a nova atuação heroica de Messi na Copa do Mundo

Na segunda-feira, Kenneth Perez ficou encantado com Lionel Messi, que marcou duas vezes contra a Áustria (2 a 0) e, com cinco gols, é o artilheiro indiscutível da Copa do Mundo. Graças à atuação heroica do craque de quase 39 anos, a Argentina se classificou para a fase eliminatória.
“Ele marcou todos os cinco gols pela Argentina. Isso é incrível. Pois o segundo tempo não foi nada bom para os dois lados. Mas até onde isso vai chegar?”, questiona Theo Janssen em voz alta no estúdio da NOS.
“Com solidez, dá para chegar longe”, diz Perez, impressionado com o atual campeão mundial. “Quando você tem um artista desses no time, que consegue decidir partidas do nada. Messi não está jogando uma partida espetacular hoje, mas simplesmente marca dois gols. E poderia ter convertido o pênalti para seu segundo hat-trick.”
“Mas este é o melhor jogador de futebol que eu já vi em um campo. E não por um, dois ou três anos. Não, por quinze anos”, diz o analista dinamarquês, que há muito tempo aprecia os gols e as jogadas extraordinárias de Messi.
“Acha que o Ronaldo ficaria incomodado com isso, aliás?”, pergunta Perez, fazendo uma comparação cínica com o atacante português de 41 anos, que na semana passada deixou uma impressão fraca na partida de estreia da Copa do Mundo contra o Congo (0 a 0). “Acho que ele deve estar pensando: ‘Meu Deus, agora tenho que fazer isso de novo amanhã’.”
Janssen concorda plenamente com a afirmação de Perez de que Messi é o melhor jogador que ele já viu. “Pelo que vimos, cem por cento. Não posso julgar Maradona, Pelé e Cruijff. Mas, pelo que vimos: de longe, o melhor jogador.”
“Ronaldo chegou perto de Messi por alguns anos, graças aos gols que marcou. Mas se você analisar puramente o futebol, a técnica, os controles de bola, as arrancadas, os gols, os passes e as assistências, não há ninguém melhor do que Messi”, afirmou Janssen.