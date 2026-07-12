O Newcastle United quer contratar imediatamente um concorrente de peso para Sean Steur

O Newcastle United está bem encaminhado para contratar Johan Manzambi, a revelação da Copa do Mundo, segundo informa o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano. Já foi alcançado um acordo com o SC Freiburg; agora a decisão está nas mãos do jogador.

Manzambi tem contrato com o Freiburg até meados de 2030, e o clube deve receber uma quantia considerável, embora ainda não divulgada, pela transferência. No Newcastle, ele deve ser o sucessor de Sandro Tonali, que se transferiu para o Tottenham Hotspur por nada menos que 115 milhões de euros.

Segundo Romano, os dois clubes estão de acordo quanto à transferência de Manzambi, embora ainda não haja mais detalhes. O Newcastle está atualmente em contato com a equipe do jogador, que ainda precisará dar o aval. Por enquanto, as condições pessoais não parecem ser um problema.

Manzambi causou sensação neste verão na Copa do Mundo com a Suíça, pela qual marcou três gols e deu duas assistências. Com isso, ele chamou ainda mais a atenção dos principais clubes europeus.

Infelizmente, o meio-campista ofensivo teve que ficar de fora dos dois últimos jogos, incluindo a derrota nas quartas de final contra a Argentina, devido a uma contusão no joelho.

A chegada iminente de Manzambi parece apenas complicar ainda mais a situação de Sean Steur em seu novo clube. O meio-campista foi contratado do Ajax no início desta semana por 27 milhões de euros, mas resta saber quantas oportunidades ele realmente terá na Inglaterra.

E isso apesar de a falta de garantia de tempo de jogo ter sido o principal motivo da saída de Steur do Ajax. Como o clube de Amsterdã também renovou o contrato com Jorthy Mokio, não foi possível garantir a Steur uma vaga fixa no time titular.