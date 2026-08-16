O negócio foi finalmente fechado: Rodri se transfere para o Barcelona

O Barcelona concluiu a contratação do espanhol Rodri, astro do Manchester City, após um longo período de idas e vindas, reforçando o elenco do time catalão a partir da nova temporada.

O futuro de Rodri estava indefinido após o fim da Copa do Mundo com a conquista do título pela Espanha, e com o jogador do Manchester City tendo recebido o prêmio de melhor jogador, em meio às tentativas de Real Madrid e Barcelona de contratá-lo.

O Real Madrid estava mais próximo de contratar Rodri no início, antes de a negociação se voltar para o Barcelona nos últimos dias.

Por sua vez, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, confirmou que a transferência de Rodri para o Barcelona foi concluída.

Romano disse através de sua conta oficial no "X": "Rodri para o Barcelona. Foi acordada a transferência do meio-campista espanhol do Manchester City para o Barcelona".

E acrescentou: "Está tudo certo para o jogador que já foi vencedor da Bola de Ouro. O Manchester City deu sinal verde à última oferta apresentada pelo Barcelona".

E prosseguiu: "Rodri assinará um contrato de quatro anos com o Barcelona ao longo da próxima semana, com o vínculo se estendendo até junho de 2030".

E esclareceu: "O Barcelona já começou a organizar a viagem e a realização dos exames médicos tanto de Rodri quanto de João Cancelo".

Os últimos dias testemunharam tentativas intensas do Barcelona para fechar a contratação de Rodri, com mais de uma oferta apresentada ao Manchester City, e alguns relatos da imprensa mencionaram que a última oferta era de 70 milhões de euros.

Vale ressaltar que Rodri, a quem resta um ano de contrato com os Citizens, ficou fora da partida do Manchester City neste domingo, diante do Arsenal, na Supercopa da Inglaterra, que terminou com a vitória dos Gunners (3 a 0).



