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Romelu Lukaku NapoliGetty Images

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O negócio está fechado: Lukaku segue os passos de Mohamed Salah

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Contratação de destaque para o gigante turco

O astro belga Romelu Lukaku está próximo de viver uma nova experiência no Campeonato Turco, depois que o Fenerbahçe chegou a um acordo com o Napoli para a transferência do experiente atacante, em uma negociação que acontece poucos dias após a transferência do craque egípcio Mohamed Salah para o Trabzonspor.

O jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou que a negociação para a transferência de Lukaku ao Fenerbahçe está fechada, depois que o clube turco recebeu sinal verde do Napoli em seguida ao acordo alcançado entre as duas partes.

Romano explicou, por meio de sua conta na plataforma X, que o Fenerbahçe apresentou uma nova proposta, revelada na noite de ontem, com valor superior a 6 milhões de euros, aceita pelo Napoli, enquanto Lukaku também chegou a um acordo sobre todas as condições pessoais.

O jornalista italiano apontou que o acordo entre os dois clubes e o jogador foi feito verbalmente até o momento, restando a verificação e a troca dos documentos oficiais hoje, como preparação para a conclusão definitiva da negociação.

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A transferência de Lukaku para o Fenerbahçe acontece em um momento marcante, depois que Mohamed Salah optou por viver uma nova experiência na Turquia pela porta do Trabzonspor, após o fim de sua trajetória com o Liverpool, fazendo com que o futebol turco receba dois nomes de destaque entre os craques do futebol mundial durante uma mesma janela de transferências.

A transferência de Salah para o Trabzonspor havia causado grande alvoroço na Turquia, depois que o clube conseguiu concretizar a negociação apesar da concorrência de outros clubes turcos, em meio a amplo interesse da torcida e da imprensa pelo movimento.

Já Lukaku se prepara para deixar o Napoli após uma passagem pelo clube italiano, rumo ao Fenerbahçe, que busca reforçar seu setor ofensivo com uma contratação de nome e grande experiência.

Assim, o atacante belga segue os passos de Salah ao tomar a decisão de se transferir para o Campeonato Turco, ainda que cada um tenha escolhido um clube diferente, em um momento em que a competição turca parece mais atraente para os grandes nomes durante o período atual.

Resta a Lukaku o último passo, que é concluir os procedimentos e os documentos oficiais, antes do anúncio definitivo de sua transferência para o Fenerbahçe.

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