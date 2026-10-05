O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou as últimas novidades sobre o futuro de vários astros do Real Madrid, com destaque para Thibaut Courtois, Arda Güler e Endrick, em meio às movimentações do clube merengue para manter seus pilares e resolver as pendências relacionadas ao seu elenco no próximo período.

Romano afirmou que o Real Madrid já resolveu a questão da renovação de contrato de Arda Güler, explicando que o acordo está pronto e que faltam apenas os trâmites oficiais e o anúncio, destacando que o negócio foi "concluído em 100%", com o clube pronto para realizar a cerimônia de anúncio e as fotos oficiais.

Com relação a Courtois, Romano esclareceu que o goleiro belga e o Real Madrid desejam continuar trabalhando juntos, apesar de seu contrato atual se estender até junho de 2027, apontando que o acordo verbal entre as duas partes está muito próximo de ser finalizado.

O jornalista italiano confirmou que Courtois seguirá como goleiro do Real Madrid na temporada 2027-2028, bem como na temporada seguinte, com o clube perto de dar os retoques oficiais finais na renovação.

Por outro lado, o futuro de Endrick permanece mais incerto, apesar de estar vinculado a um contrato com o Real Madrid até junho de 2030, por conta de sua dificuldade em conseguir minutos de jogo suficientes sob o comando de José Mourinho.

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 VIL

Romano esclareceu que Endrick recebeu várias propostas para deixar o clube durante a janela de transferências de verão, entre elas empréstimos para Aston Villa, Roma e Milan, além do interesse do Liverpool, mas o Real Madrid recusou todas as opções, seja por empréstimo ou transferência definitiva.

Romano apontou que o futuro do atacante brasileiro será definido em grande parte de acordo com o volume de suas participações até o próximo mês de janeiro, explicando que o jogador seguirá trabalhando para alcançar a melhor condição física e convencer Mourinho a lhe dar mais oportunidades com a equipe.