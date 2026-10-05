O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou os últimos desdobramentos sobre o futuro de alguns astros do Real Madrid, com destaque para Thibaut Courtois, Arda Güler e Endrick, em meio à movimentação do clube merengue para manter seus pilares e resolver as questões relacionadas ao seu elenco no período que se aproxima.

Romano afirmou que o Real Madrid já resolveu a questão da renovação do contrato de Arda Güler, esclarecendo que o acordo já está pronto e que faltam apenas os trâmites oficiais e o anúncio, ressaltando que o negócio "está 100% concluído", com o clube pronto para realizar a cerimônia de anúncio e as fotos oficiais.

Em relação a Courtois, Romano explicou que o goleiro belga e o Real Madrid desejam continuar trabalhando juntos, apesar de seu contrato atual se estender até junho de 2027, apontando que o acordo verbal entre as duas partes está muito perto de ser concluído.

O jornalista italiano confirmou que Courtois seguirá como goleiro do Real Madrid na temporada 2027-2028, assim como na temporada seguinte, com o clube próximo de dar os retoques oficiais finais na renovação.

Por outro lado, o futuro de Endrick permanece mais incerto, apesar de estar vinculado por contrato com o Real Madrid até junho de 2030, devido à sua dificuldade em conseguir minutos de jogo suficientes sob o comando de José Mourinho.

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Romano esclareceu que Endrick recebeu diversas ofertas para deixar o clube durante a janela de transferências de verão, entre elas o empréstimo ao Aston Villa, à Roma e ao Milan, além do interesse do Liverpool, mas o Real Madrid recusou todas as opções, tanto por empréstimo quanto por transferência definitiva.

Romano indicou que o futuro do atacante brasileiro será definido em grande parte de acordo com o volume de suas participações até janeiro próximo, esclarecendo que o jogador seguirá trabalhando para alcançar a melhor forma física possível e convencer Mourinho a lhe dar uma oportunidade maior no time.